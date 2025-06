Kera Rachel Cook: Ex-Model arbeitet an Kinofilm mit großen Namen

1 Das Foto zeigt Kera Rachel Cook zu ihrer Zeit als Model bei einem Fotoshooting in einem Kino. Jetzt arbeitet sie selbst an einem Kinofilm. Foto: Sarah Dulay Ex-Model Kera Rachel Cook träumt mit ihrem neuen Projekt – einem Kinofilm – nicht zu klein. Ihr Wunsch ist es, mit Frauen wie Kamala Harris oder Oprah Winfrey zu drehen.







Von Schönheitswettbewerben hält sie heute nichts mehr, stattdessen möchte sie als Unternehmerin – und zukünftig auch als Regisseurin – Frauen dabei helfen, ihre Träume zu erfüllen. Kera Rachel Cook, die einst an der TV-Show Germany’s Next Top Model teilnahm und als Model in eine Essstörung geriet, ist heute in Rottenburg und Umgebung unter anderem durch ihre Vorträge an Schulen, etwa zum Thema Sucht, bekannt. Derzeit lebt die 37-Jährige in Haigerloch.