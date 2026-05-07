Kepler-Gymnasium in Freudenstadt: So leicht soll die Mathematik-Prüfung gewesen sein? Das sagen Schüler zum Abitur

Die gefürchtete Abiturprüfung Mathematik stand in dieser Woche an. Unsere Redaktion hat am Kepler-Gymnasium in Freudenstadt nachgefragt: War es extrem schwer oder unerwartet leicht?
Sie sind fast alle durch, nur noch wenige müssen noch einmal ran und dürfen dann den Stift zur Seite legen – die Rede ist vom schriftlichen Abitur, das sich dem Ende zuneigt. Am Mittwoch stand eine der gefürchtetsten Prüfungen an: Mathematik. Damit fiel vielen Schülern des Kepler-Gymnasiums in Freudenstadt eine Last von den Schultern.