Kepler-Gymnasium Freudenstadt: Schüleraustausch mit Ourense in Spanien besteht seit zehn Jahren

Den Schüleraustausch zwischen dem Kepler-Gymnasium Freudenstadt und der IES As Lagoas Ourense in Spanien gibt es seit zehn Jahren. Die Austauschklassen empfing die Stadt im Rathaus.
Oberbürgermeister Adrian Sonder hieß die 45 Jugendlichen mit ihren Lehrkräften Alisa Álvarez Fernández und Laura Garcia Castro aus Ourense sowie Lisa Sehr und Tobias Haas aus Freudenstadt im Großen Ratssaal willkommen und nahm sich eine Stunde lang Zeit, um mit den Jugendlichen zu sprechen – über Freudenstadt, den Schwarzwald, Deutschland und Europa.