Kepler-Gymnasium Freudenstadt: Schüleraustausch mit Ourense in Spanien besteht seit zehn Jahren

Den Schüleraustausch zwischen dem Kepler-Gymnasium Freudenstadt und der IES As Lagoas Ourense in Spanien gibt es seit zehn Jahren. Die Austauschklassen empfing die Stadt im Rathaus.

Oberbürgermeister Adrian Sonder hieß die 45 Jugendlichen mit ihren Lehrkräften Alisa Álvarez Fernández und Laura Garcia Castro aus Ourense sowie Lisa Sehr und Tobias Haas aus Freudenstadt im Großen Ratssaal willkommen und nahm sich eine Stunde lang Zeit, um mit den Jugendlichen zu sprechen – über Freudenstadt, den Schwarzwald, Deutschland und Europa.

Der OB bekannte sich als „großer Spanien-Fan“ und Verfechter von Schüleraustausch-Programmen: „Klar, man muss Fremdsprachen erst mal über Unterricht und Bücher lernen. Aber die praktische Erfahrung durch einen Besuch im jeweiligen Land, bei dem man auch die Kultur und den Alltag kennen lernen kann, ist durch nichts zu ersetzen.“ Möglich seien solche Austausche nur durch engagierte Lehrkräfte, denen Sonder für ihren Einsatz mit Geschenken der Stadt dankte.

Seine Empfehlung an die Jugendlichen: Andere Länder besuchen, um neben der Sprache und Kultur auch deren Sichtweise zu verstehen, ein europäisches Bewusstsein entwickeln, das derzeit wichtiger sei denn je, und sich politisch zu engagieren, sich zumindest jedoch zu interessieren. „Fragen der Politik holen jeden von uns früher oder später ein. Darum ist es wichtig, sich zu informieren und einzubringen“, so Sonder.

Sonder betont Gefahr sozialer Medien

Das Privileg des Lebens in einer rechtsstaatlichen und freiheitlichen Demokratie sei kein Naturgesetz, es müsse gelebt und notfalls auch verteidigt werden. Sich sein eigenes Weltbild nur über soziale Medien aufzubauen, bezeichnete er als sehr gefährlich: „Es kursieren dort viele falsche und gezielt manipulierende Informationen“, sagte Sonder.

Daher sei es ratsam, Dinge kritisch zu hinterfragen und sich auch andere Sichtweisen auf Themen zu verschaffen. „Viele aktuelle Fragen sind komplex. Da gibt es nicht die eine unumstößliche Wahrheit.“

Panoramablick über die Innenstadt

Einen Überblick über die Innenstadt verschafften sich die Schüler anschließend, in dem sie die Treppen zur Aussichtsplattform des Rathaus-Turms hinaufstiegen. Von dort eröffnet sich ein Panoramablick über die Innenstadt mit Deutschlands größtem Marktplatz, den Schwarzwald und auf die Schwäbische Alb. Auf dem Besuchsprogramm stehen unter anderem Ausflüge nach Freiburg und Straßburg. Im Juni erfolgt der Gegenbesuch der Kepler-Gymnasiasten in Spanien.

Ourense ist eine Stadt im Nordwesten Spaniens in der Region Galicien. Sie liegt am Rio Mino und hat rund 107 000 Einwohner, vier Mal so viele wie Freudenstadt. Der Austausch mit dem Kepler-Gymnasium besteht seit 2016. Er kam über Desirée Jäkle zustande, ehemalige Praktikantin am Kepler-Gymnasium, die anschließend als Fremdsprachenassistentin nach Ourense ging. Das Instituto de Educación Secundaria (IES) As Lagoas zählt zu den besten Schulen in Galicien.