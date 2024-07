Kepler-Gymnasium Freudenstadt: Gleich viermal gibt es die Traumnote 1,0

Vor einer beeindruckenden Kulisse aus Lehrern, Familien und Freunden im festlich geschmückten Foyer der Schule erhielten 74 Schüler des Kepler-Gymnasiums ihre Abiturzeugnisse. Der Gesamtschnitt liegt bei 2,2. Vier Absolventen erzielten die Traumnote 1,0. Über den feierlichen Abschluss mit Zeugnisübergabe informiert die Schule in einer Mitteilung.

Schulleiter Hermann Kaupp moderierte die Feierlichkeiten auf humorvolle Art. In seiner Rede lobte er die Leistungen der Schüler und die starke Gemeinschaft. Er griff den Gedanken der Abbildung einer Abiturientin auf dem Programm auf, der die Vanitas (Vergänglichkeit) versinnbildlicht.

Kaupp ermutigte dabei die Abiturienten, Freude an den kleinen Momenten des Alltags zu finden und das Leben in vollen Zügen zu „erleben“ und nicht nur den Genuss im Blick zu haben. Zu den Ehrengästen zählten der frisch gewählte Oberbürgermeister Adrian Sonder, der in seinem Grußwort die Freude über das Erreichte und den Blick in die Zukunft hervorhob.

Sonder überreichte zudem die Preise der Stadt für die vier besten Zeugnisse. Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt, und Peter Günther, Geschäftsführer der Stadtwerke Freudenstadt, sprachen ebenfalls Grußworte und überreichten Preise für besondere Leistungen im Bereich der Fremdsprachen und Naturwissenschaften.

Metaphern aus dem Fußball

Tobias Haas übernahm die Rede für die Lehrer, in der er für die Schulzeit Metaphern aus dem Fußball verwendete. Die Schüler hätten als Mannschaft mit ihrem Trainerteam, den Lehrkräften, verschiedene Spielstationen gemeistert und nun verdient die Meisterschaft gewonnen.

Elternbeirat Seid überbrachte im Namen der Eltern Glückwünsche und dankte den Lehrern für ihre jahrelange Begleitung und Ausbildung.

Ein positives Fazit

Für die Abiturienten sprachen die von ihrer Stufe gewählten Schüler Nils Armbruster und Tim Héritier. Sie zogen ein positives Fazit ihrer Schulzeit und betonten die wertvollen Erfahrungen und Kenntnisse, die sie nicht nur im Unterricht, sondern auch in außerschulischen Aktivitäten gesammelt hatten. Eine besondere Überraschung war die Übergabe einer Sonnenblume an jeden Lehrer als Dankeschön.

Ein besonders emotionaler Moment war laut der Schule der Rückblick auf den zu Beginn des Schuljahrs verstorbenen Mitschüler Noah. Mit Fotos und Erinnerungen würdigten die Abiturienten das Andenken an ihren Freund und zeigten ihren Zusammenhalt.

Die Schülersprecher Elias Wurster und Chisom Feix verabschiedeten die langjährigen tragenden Säulen der SMV-Arbeit und bedankten sich für deren Engagement für die Schulgemeinschaft.

Feierliche Zeugnisübergabe

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von den Schülern des Leistungsfachs Musik, die mit witzigen und ironischen Liedern über das Schulleben für Stimmung sorgten. Die Preisträgerinnen des Stober-Preises, Frederika Finkbeiner, Clara Stolper und Eva Diedrich, begeisterten zudem mit einer „Klezmer Ouverture“.

Im Zentrum der Entlassfeier stand die feierliche Zeugnisübergabe, bei der jeder Absolvent neben dem Abschlusszeugnis eine Sonnenblume erhielt. Zudem wurden zahlreiche Lobe und weitere Preise übergeben, um die vielfältigen Leistungen der Schüler zu würdigen. Nachdem Schulleiter Hermann Kaupp den offiziellen Teil der Entlassfeier abgeschlossen hatte, verabschiedeten sich traditionell die Lehrer mit „An Irish Blessing“ und rundeten die dreistündige Feier damit ab.

Bis in die Morgenstunden

Im Anschluss fand dann der Abiball im Kurhaus Freudenstadt statt, wo bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam gefeiert wurde.

Die Abiturienten des Kepler-Gymnasiums

Die Abiturienten: Nils Armbruster, Helen Beck, Aaliyah Bosenbeck, Elias Bürkle, Henry Che, Leander Dammann, Eva Diedrich, Annika Dieterle, Kim Dunovic, Liv Dürring, Romina Eistetter, Joshua Falk, Emil Fellermann, Selina Finkbeiner, Frederika Finkbeiner, Fanny Frasch, Selina Frasch, Nico Fürst, Jula Gärtner, Karla Girrbach, Paula Grigo, Lena Haist, David Hartmann, Anton Harzer, Laura Hasenauer, Sarah Hauser, Tim Héritier, Pascal Herling, Julia Hettich, Schirin Kappler, Aleyna Kara, Anja Kern, Arthur Kim, Karol Kowalczyk, Stefan Lehnen, Hanne Lindenkreuz, Leni Luz, Julia Mäntele, Jonas Mäule, Diana Mazurova, Vincent Mießler, Max Miller, Emily Nimmergut, Nico Nöller, Maximilian Opfer, Evelyn Panzischin, Deborah Pohlenz, Martin Pollex, Marie Pröschl, Robin Rack, Mona Reich, Zipporah-Madleen Reinecker, Jannik Riehle, Isabell Rouquette, Lea Schall, Kevin Schicker, Viktoria Schiller, Lucia Schmid, Antonia Schneider, Marco Schwind, Pia Seid, Elma Serifovic, Liselott Sinner, Franka Stammer, Nico Stark, Clara Stolper, Simone Tebbe, Melike Ünlü, Julienne Urbach, Ben Waidelich, Michelle Weigold, Luis Weimann, Pauline Weiß und Janice Wolf.

Die Traumnote 1,0 erzielten Emil Fellermann, Maximilian Opfer, Lieselott Sinner und Clara Stolper.