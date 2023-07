61 Absolventen des Kepler-Gymnasium in Freudenstadt konnten jetzt ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. Darunter waren auch diverse Preis- und Lobträger.

Nachdem die 61 Abiturienten unter dem Beifall von rund 250 Gästen ein letztes Mal in das Foyer des Kepler-Gymnasiums eingezogen waren, beglückwünschte Schulleiter Hermann Kaupp die erfolgreichen Schulabgänger, wie das Kepler-Gymnasium mitteilt. Kaupp bescheinigte ihnen „abiturielle Reife“ und dankte auch den Eltern für ihr „glückliches Händchen“ bei der Erziehung der Absolventen. Als Vater, so Kaupp, wisse er, wie es sich anfühlt, die jungen Erwachsenen ziehen zu lassen und wie wichtig es sei, „dass die jungen Leute ihre eigenen Wege finden und gehen“.

Durchschnitt von 2,1

Er verkündete, dass am Kepler-Gymnasium selten eine solch homogene Leistung zu verzeichnen war, die mit einem Durchschnitt von 2,1 belohnt wurde. Dass dies nur eine Gesamtleistung von Schülern, Eltern und Schule sein könne, hob er nochmals hervor. Schließlich gehe dies nur, wenn man den „Schulweg“ gemeinsam gehe. Also ganz im Sinne des von ihm ausgelobten Mottos „Gemeinsam Kepler sein“.

In Zahlen ausgedrückt, konnte Kaupp drei Mal den Schnitt von 1,1 vermelden, 15 Schulpreise für Leistungen von 1,0 bis 1,5, 24 Sonderpreise für herausragende Leistungen in verschiedenen Fachbereichen sowie 15 Lob-Urkunden für fachliche Leistungen von 1,6 bis 1,9 ausstellen. Dies führte zu dem Abiturschnitt von 2,1, der damit besser als der Landesdurchschnitt ist.

Als Vertreter der Lehrer trat danach Maximilian Astfalk, Deutsch- und Geschichtslehrer, ans Rednerpult. Amüsant gratulierte auch er den erfolgreichen Abiturienten. Mit einer von „ChatGPT“ erstellten Rede hatte er sich noch etwas Besonderes einfallen lassen. Nicht nur das Publikum staunte, war doch die Rede ganz brauchbar. Lediglich das von Astfalk verlangte Goethe-Zitat ließ die künstliche Intelligenz vermissen. Doch manchen beeindruckte das von „ChatGPT“ vergessene und daher extra zugefügte Zitat dadurch umso mehr: „Es irrt der Mensch solang’ er strebt.“

Von solchen Zweifeln, Irrungen und Wirrungen handelte auch die Rede von Luisa Schneider, die stellvertretend für die Schüler sprach. Letztlich, so befand sie, „kommt es auf das Miteinander an, mit dem man viel erreichen kann.“ Und auch darauf, „sich bei all den aufkommenden Zweifeln nicht beirren zu lassen. Sondern mit Zuversicht an sich zu glauben!“

Erinnerung an Beginn

Nico Fürst, aktueller Schülersprecher, konnte es wiederum gar nicht richtig glauben, dass Tamara Armbruster nun nicht mehr als Schülersprecherin im Kepler zugange sein wird. Fast wehmütig verabschiedete er die langjährige Schülersprecherin zusammen mit Konrad Henne und dankte beiden für deren außerordentliches Engagement in der SMV.

Wehmütig wurde es auch, als Axel Reich als Vertreter der Eltern zu den erfolgreichen Absolventen sprach. Er erinnerte an den Beginn der unerfahrenen Fünfer am Kepler, die nun zu selbstbewussten, jungen Menschen herangereift seien, an deren Entwicklung nicht nur Eltern, sondern auch alle an der Erziehung Beteiligten ihren Anteil hätten. Untermalt wurden die knapp drei Stunden von musikalischen Darbietungen des Basisfachs Musik unter der Leitung von Christoph Ruetz. Und der Lehrer-Chor gab den Absolventen musikalisch den „Irischen Segen“ mit auf den Weg.

In seiner Schlussrede sagte Schulleiter Kaupp, dass er den Absolventen viel Zutrauen und Vertrauen ins Leben wünsche. Nach einem Sektempfang im Foyer des Kepler-Gymnasiums entließ Kaupp die Feiernden zum Abiball ins Kurhaus.

Preise und Lobe für die Abiturienten des Kepler-Gymnasiums

Preis der Stadt

Nach der offiziellen Zeugnisausgabe überbrachte Oberbürgermeister Julian Osswald die Glückwünsche der Stadt. Er zeichnete die besten Abiturienten aus. In diesem Jahr nahmen Lena Nau, Alena Seeger und Konrad Henne mit einem Abiturschnitt von 1,1 den mit 100 Euro dotierten Preis der Stadt Freudenstadt entgegen.

Preis der Kreissparkasse Freudenstadt

Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt, der sich freute, mal wieder am Kepler-Gymnasium zu sein, überreichte den mit 500 Euro dotierten Preis der Kreissparkasse an Viktoria Schäfer (1,8). Sie erhielt diesen Preis für beste Leistungen in gleich zwei Fremdsprachen in vier Halbjahren und im Abitur.

Preis der Stadtwerke

Für besondere Leistungen im naturwissenschaftlichen Bereich überreichte Claudius Biering, Technischer Leiter der Stadtwerke Freudenstadt, den Preis des Energieversorgers an Matthias Schäfer (1,4), der diesen mit sehr guten Ergebnissen in Chemie und Physik in allen vier Halbjahren und im Abitur in Empfang nehmen durfte.

Scheffelpreis

Hannah Wurster (1,2) konnte sich, neben ihrer hervorragenden Gesamtleistung, über den ältesten Abiturpreis Deutschlands – den Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft für besondere Leistungen im Fach Deutsch – freuen.

Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille und Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie

Die Franz-Schnabel-Gedächtnismedaille für hervorragende Leistungen im Fünfstünder Geschichte durfte Konrad Henne (1,1) entgegennehmen. Zudem erhielt er den Preis der Deutschen Gesellschaft für Philosophie.

Ferry-Porsche-Preis

Als jahrgangsbester Abiturient in Mathematik und Physik durfte sich Johannes Burkhardt über den Ferry-Porsche-Preis freuen.

Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

Den Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung erhielt Kevin Wanke (1,6) mit hervorragenden Leistungen im Fach Mathematik.

Schulpreis

Neben dem Preis der Stadt Freudenstadt erhielten Konrad Henne, Lena Nau und Alina Seeger mit einem Schnitt von 1,1 auch noch den Schulpreis des Kepler-Gymnasiums. Diesen Schulpreis bekamen darüber hinaus folgende Schüler, die einen Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 erlangt haben: Greta Eisele (1,2), Hannah Wurster (1,2), Chiara Kuner (1,3), Jana Reich (1,3), David Baumgärtner (1,4), Matthias Schäfer (1,4), Sophia Schlör (1,4), Novalee Wälde (1,4), Kim Braun (1,5) und Lea Zanker (1,5).

Weitere Preise

Für besonders herausragende Leistungen im Fach evangelische Religionslehre und besonderes Engagement wurde Pauline Hauer (1,7) ausgezeichnet. Mit sehr guten Leistungen in den Naturwissenschaften konnte Matthias Schäfer (1,4) neben dem Schulpreis noch weitere Preise mit nach Hause nehmen: Für sehr gute Leistungen im Physik-Abitur erhielt er den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft inklusive Buchpreis und Jahresmitgliedschaft. Letztere erhielten darüber hinaus auch David Baumgärtner, Johannes Burkhardt, Konrad Henne, Nils Jehnert, Jana Reich, Sean Reich, Matthias Schäfer, Carolin Schneider, Cem Schneider und Kevin Wanke. Als jahrgangsbester Abiturient in Chemie durfte sich erneut Matthias Schäfer über den Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker inklusive Buch und einer Jahresmitgliedschaft freuen. Selbige Urkunde und Jahresmitgliedschaft wurden auch Kim Braun (1,5) und Lena Nau (1,1) für hervorragende Leistungen in Chemie ausgehändigt. Überrascht von der Auszeichnung zeigten sich Novalee Wälde (1,4) und Benjamin Flik (1,7). Sie erhielten für besonders gute Leistungen im Leistungsfach Wirtschaft 2 den Schulpreis Ökonomie 2023 von Südwestmetall. Ebenso erging es der ehemaligen Schülersprecherin Tamara Armbruster (1,6), die für sehr gute Leistungen im Leistungsfach Wirtschaft 1 sowie für gesellschaftliches Engagement den Preis des Vereins für Sozialpolitik entgegennehmen durfte.

Lob

Weitere 15 Abiturienten mit einem Durchschnitt zwischen 1,6 bis 1,9 wurden mit einem Lob bedacht: Carolin Schneider (1,6), Tamara Armbruster (1,6), Kevin Wanke (1,6), Benjamin Flik (1,7), Patrick Lisica (1,7), Viktoria Schäfer (1,8), Luisa Schneider (1,8), Anke Bauer (1,9), Irina Engel (1,9), Patrizia Haisch (1,9), Annika Jehle (1,9), Sean Reich (1,9), Jan Röhrig (1,9) und Cem Schneider (1,9).