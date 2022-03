1 Mit Liedern, Reden und Transparenten demonstrierten Gymnasiasten auf dem Marktplatz. Foto: Kepler-Gymnasium

Schüler des Kepler-Gymnasiums Freudenstadt haben angesichts des Kriegs in der Ukraine eine Friedenskundgebung auf die Beine gestellt. Die Krisen lösen bei ihnen neue Zukunftsängste aus.















Link kopiert

Freudenstadt - Maximilian Opfer hatte die Kundgebung angestoßen und maßgeblich mitorganisiert, teilt die Schule mit. Nach einer Schweigeminute wurde ein Friedenslied gesungen. Viele Teilnehmer hatten Plakate und Ukraine-Flaggen dabei. Andere schrieben mit Kreide Symbole und Appelle auf den Plattenbelag des Marktplatzes.

"Macht mich echt fertig"

Opfer sprach in seiner Rede von einem "starken Zeichen" dafür, dass das Gymnasium mit der Ukraine zusammenstehe. Es gebe keine Rechtfertigung für die Invasion. Viele Soldaten, auch russische, und Zivilisten verlören ihr Leben, Bürger stellten sich mit Gewehren, Straßensperren und Molotow-Cocktails Truppen und Panzern entgegen. In den Städten suchten Menschen in U-Bahn-Stationen oder Bunkern Schutz vor Raketen und Bomben. Millionen Ukrainer seien auf der Flucht, Familien würden auseinander gerissen. Väter und Jugendliche, die noch zur Schule gehen oder gerade eine Ausbildung anfangen, seien plötzlich Soldaten. "Ich kann es mir nicht im Ansatz vorstellen, wie es ist, wenn man nicht weiß, ob Familie und Freunde noch leben oder gerade sterben. Aber alleine die Vorstellung davon macht mich echt fertig", so der Elftklässler.

Auch Russen zeigen Mut

Hierzulande koste es nur Zeit, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. In Russland oder Belarus sei das anders. Dort riskierten Demonstranten ihre Freiheit und im schlimmsten Fall sogar ihr Leben um zu zeigen, "dass Russland eben nicht gleich Putin ist". Ihm gebe es Hoffnung, wenn Einwohner Russlands "trotz Zensur, Gehirnwäsche und Fake-News" auf die Straße gingen. Opfer sagte, er hoffe, dass in Freudenstadt alle zusammen dafür sorgten, dass sich Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt willkommen fühlten, bis sie zurück in ihre Heimat könnten. Menschen mit russischen Wurzeln dürften nicht angefeindet werden. Der Krieg schaffe nur Verlierer und habe leider auch gezeigt, dass Frieden in Europa nicht selbstverständlich sei.

Matthias Lehnen, Jahrgangsstufe 13, hielt ebenfalls eine Rede. Er spüre eine Zukunftsangst, wie er sie nicht gekannt habe. Der Zweite Weltkrieg sei "so weit weg" von seiner Generation gewesen, dass er eine Kriegsgefahr vor ein paar Monaten noch als "abstrus" abgetan hätte. In diese neue Zukunftsangst mische sich mit Angst vor Klimakrise, Pandemie und Aufstieg von rechtsextremen Kräften.

Schock für die Generation

Hohe Corona-Infektionszahlen, Prognosen zum Klimawandel, Aufrüstung, indirekte Drohung mit Atomkrieg – das sei ein Schock für die junge Generation. Im Moment habe er das Gefühl, dass viele seiner Generation mit einer fatalistischen Einstellung in die Zukunft schauten: "Am besten Spaß haben, bis alles irgendwann eh’ den Bach runter geht." Die Angst, die viele gerade spürten, solle jedoch nicht lähmen, sondern Antrieb sein, sich für einen lebenswerten Planeten, einen sicheren Umgang mit der Pandemie und für Frieden einzusetzen.