Kennzeichen für Albstadt: Das Thema „ALB“ bleibt auf der Agenda

Seit Jahren liebäugeln Albstadts Stadtväter mit einem eigenen Autokennzeichen. Jetzt haben sie und diverse Mitstreiter einen neuen Vorstoß beim Land unternommen.
Als Anfang der 1970er-Jahre im Zuge der baden-württembergischen Kreisreform neue, größere Landkreise entstanden, verschwanden zwangsläufig alte von der Landkarte – und mit ihnen deren Autokennzeichen. Für Städte wie Hechingen, Nürtingen, Stockach und Wangen war der Verlust des „HCH“, „NT“, „STO“ respektive „WG“ eine mindestens ebenso schwerwiegende narzisstische Kränkung wie die Entmachtung zugunsten einer mehr oder weniger benachbarten Stadt mit etwas größerer Einwohnerzahl oder etwas mehr politischem Gewicht.