Kennzeichen für Albstadt: Das Thema „ALB“ bleibt auf der Agenda

Seit Jahren liebäugeln Albstadts Stadtväter mit einem eigenen Autokennzeichen. Jetzt haben sie und diverse Mitstreiter einen neuen Vorstoß beim Land unternommen.

Als Anfang der 1970er-Jahre im Zuge der baden-württembergischen Kreisreform neue, größere Landkreise entstanden, verschwanden zwangsläufig alte von der Landkarte – und mit ihnen deren Autokennzeichen. Für Städte wie Hechingen, Nürtingen, Stockach und Wangen war der Verlust des „HCH“, „NT“, „STO“ respektive „WG“ eine mindestens ebenso schwerwiegende narzisstische Kränkung wie die Entmachtung zugunsten einer mehr oder weniger benachbarten Stadt mit etwas größerer Einwohnerzahl oder etwas mehr politischem Gewicht.

Umso erfreuter waren Autobesitzer dieser Städte, als der Einzug digitaler Strukturen in die Kreisverwaltungen es diesen vor einem Dutzend Jahren gestattete, mehr als eine Kennzeichenvariante pro Landkreis zuzulassen: HCH, WG und NT feierten Wiederauferstehung, und die Bürger der genannten Städte machten fortan regen Gebrauch von der Möglichkeit, ihren Lokalpatriotismus, ihre Heimatverbundenheit und nicht zuletzt die Reserve gegen die jeweilige Kreisstadt auf der Stoßstange kundzutun.

Da gibt es nichts aus der Versenkung zu holen

Um diese Chance sahen sich nun aber alle diejenigen Mittelstädte geprellt, die aufgrund ihrer vergleichbaren Größe auch gerne ein eigenes Kennzeichen gehabt hätten, aber kein altes aus der Versenkung holen konnten, weil sie nie eines gehabt hatten.

Besatzungskennzeichen zählen nicht

Beispiele: Kirchheim/Teck im Landkreis Esslingen, Weingarten im Kreis Ravensburg und eben Albstadt im Zollernalbkreis. Sie alle waren Mitte der 1950er-Jahre bei der bundesdeutschen Kennzeichenreform leer ausgegangen – und ein Rückgriff auf eine noch ältere Kennzeichentradition kam nicht in Frage: Vor 1956 waren die Ebinger mit dem Kürzel FW – das „F“ stand für die Besatzungsmacht Frankreich, das „W“ für Württemberg – sowie der Bezirkskennung „03“ auf dem Blechschild herumgefahren; unattraktiver ging es nicht und unpraktikabler auch nicht, denn bei vier noch verbleibenden Stellen war spätestens mit dem 10 000sten zugelassenen Auto Schluss. Also her mit einer Neuschöpfung!

In Albstadt, pikanterweise selbst ein Kind der Kommunalreformen der 1970er-Jahre, bot sich natürlich „ALB“ an – schon 2012 forderte der Erste Bürgermeister Anton Reger selbstbewusst ein solches Kennzeichen: Schließlich sei man die größte Stadt im Zollernalbkreis, ein prosperierendes Mittelzentrum und auf dem Weg, eine namhafte touristische Destination zu werden – da sei ein eigenes Kürzel doch schon aus Marketinggründen ein Muss.

Schon 2012 formuliere Anton Reger Ansprüche

Vor Jahresfrist präsentierte sich Oberbürgermeister Roland Tralmer medienwirksam mit einem „ALB“-Nummernschild, allerdings nicht ohne zu versichern, dass man nicht aus dem Zollernalbkreis auszutreten gedenke.

Kennzeichen sind misslicherweise Bundessache

Die Benachteiligten blasen zur Offensive

Jetzt blasen die Benachteiligten erneut zur Offensive: 17 Städte haben ihre Forderung in einem Schreiben ans Landesverkehrsministerium erneuert, das die Stadtverwaltung Weingarten verfasst und auch Tralmer signiert hat.

In seiner Antwort verweist das Ministerium darauf, dass man durchaus offen für Änderungen, aber nicht zuständig sei: Kennzeichen sind Bundessache. Die Länder könnten zwar einen gemeinsamen Vorstoß unternehmen, aber der müsse einmütig sein, und in Gesprächen mit Verantwortlichen in anderen Landeshauptstädten habe man den Eindruck gewonnen, dass kein großes Interesse bestehe. Sollte sich das ändern, werde man weitersehen.

„Wir haben ein paar Probleme, die größer sind“

Ungeachtet seiner Unterschrift signalisiert im übrigen auch Roland Tralmer, dass das Projekt derzeit nicht ganz oben auf seiner Agenda stehe. Gewiss, die Zurücksetzung gegenüber den beiden anderen Mittelzentren des Kreises sei ein Problem – „aber wir haben momentan noch ein paar, die größer sind“.