Kenk und Bürgermeister informieren: Übergabe des Seelbacher Pflegeheims St. Hildegard verschiebt sich

Die Verhandlungen hatten sich verzögert, nun soll aber Einigkeit herrschen. Bis März wird der Betrieb wie bisher durch den Caritasverband Lahr sichergestellt.
Zum Jahreswechsel sollte im Seelbacher Pflegeheim St. Hildegard eigentlich die Betriebsübergabe vom Caritasverband Lahr an die Firma Kenk erfolgen. Diesen grundsätzlichen Plan hatten die Beteiligten nach langen Verhandlungen bei einer Pressekonferenz im Oktober verkündet. Eine notarielle Absegnung eines Kaufvertrags stand damals noch aus, war für Ende des Jahres vorgesehen. Seitdem war es öffentlich ruhig um das Thema, hinter den Kulissen liefen jedoch die Verhandlungen weiter.