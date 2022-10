Rap-Superstar versetzt Fans in Freudentaumel

Kendrick Lamar in Stuttgart

1 Politisch engagiert: Kendrick Lamar am Montagabend in der Stuttgarter Schleyerhalle Foto: Greg Noire

Kendrick Lamar gilt als Hip-Hop-Genie – und als Künstler, der sich gegen Rassismus und Schwulenfeindlichkeit positioniert. Seine Fans in der Stuttgarter Schleyerhalle hat er in Freudentaumel versetzt.















Am Montagabend dürfte das Hip-Hop-Ereignis des Jahres in der Stuttgarter Schleyerhalle stattgefunden haben: Der Rap-Gigant Kendrick Lamar hat für gute zwei Stunden die Halle regelrecht zum Beben gebracht und seine Fans in puren Freudentaumel versetzt. Bei wummernden Bässen wurde getanzt und mitgesungen, inklusive Pogen und Moshpits. Funken und kleine Explosionen gab es auf der Bühne und vor allem auch im Sprechgesang des Künstlers.