Die Schwäbischen Highland-Games sind ein Highlight des Nagolder Keltenfestes am 19./20. Juli. Wir verraten, in welchen Disziplinen sich die Clans messen müssen.

Neun Clans haben sich in diesem Jahr für die Schwäbischen Highland-Games angemeldet, drei von ihnen stammen aus Nagolder Partnerstädten.

Und gefordert sind die Clans schon gleich zu Beginn des Keltenfestes beim Einzug in die Highland-Games-Arena. Der Umzug mit den Clans und den historisch gewandeten Gruppen aus dem Living-History-Bereich startet am Samstag um 13.30 Uhr am Rathaus, geht dann die Marktstraße entlang, über die Waldachstraße zum ZOB.

Da die Uferstraße gesperrt ist, führt die Wegstrecke entlang der Waldach über den Longwyplatz, die Kleb-Brücke, dann Richtung Krautbühl. Über die Badepark-Brücke schließlich wird durch das Kleb die Arena auf der Klebwiese erreicht.

Ersatz für „Battle on the Water“

Wegen der Baustelle hat sich nicht nur die Wegeführung geändert. Auch die beliebteste Disziplin der Highland-Games muss in diesem Jahr ausfallen. Wegen der abgelassenen Flüsse gibt es kein „Battle on the Water“ (Bootlestechen).

„Aber wir haben für spannenden Ersatz gesorgt“, sagt Frank Lemmer von der Stadtverwaltung. Zwei neue Spiele wird es geben. So enden die Spiele diesmal mit einem Staffellauf, den alle Teams gleichzeitig zu bewerkstelligen haben. Für sechs Läufer pro Team geht es auf einen etwa 500 Meter langen Hindernislauf, zum Teil auch den Schlossberg hinauf.

Die Spiele am Samstag

Folgende Disziplinen sind bei den Schwäbischen Highland-Games am Samstag, 19. Juli eingeplant. Ganz klassisch geht es für die Clans zum Baumstammweitwurf. Beim Fassrollen treten drei Kämpfer pro Team an, die ein halb gefülltes Fass durch einen Parcours rollen müssen.

Beim Clanlauf gilt es für fünf Mitglieder, deren Füße auf Brettern festgeschnallt sind, ebenfalls einen Parcours zu bewältigen. Dabei darf kein Teammitglied den Boden berühren. Für jede Berührung gibt es eine Zeitstrafe.

Das „Keltenschieben“ Foto: Thomas Fritsch

Ebenfalls am Samstag findet das „Keltenschieben“ statt. Dabei handelt es sich quasi um ein Schubkarrenrennen. Ein Clan-Mitglied hält ein Rad mit den Händen, das zweite Clan-Mitglied hält den Radhalter an den Knöcheln fest. Und los geht das Schubkarrenrennen. Auch dieses Rennen ist als Staffel angelegt.

Abgeschlossen wird der erste Wettkampftag mit dem Tauziehen. Und dann geht es am Samstagabend gemeinsam zum Spanferkelessen auf dem Boysen-Forum. Nicht als Wettkampf, als verdiente Stärkung.

Die Disziplinen am Sonntag

Die Siegerehrung ist am Sonntag, 20. Juli gegen 16.30 Uhr geplant. Bis dahin müssen die Clans fünf weitere Spiele bewältigen. Beim Baumstammslalom gilt es gemeinsam einen geschulterten Baumstamm möglichst schnell durch einen Parcours zu bringen.

Geschick ist beim Bauen eines Streitwagens gefragt. Dieser muss nach dem gemeinsam bewältigten Aufbau natürlich auch fahren können – mit einem Lenker auf dem Wagen und gezogen von zwei Kriegern als Pferdersatz. Auch das Streitwagenrennen ist eine Staffel.

Der Clantest endet mit dem Sägen. Foto: Thomas Fritsch

Neu im Programm ist „Keltenschach“. Vier Clanmitglieder müssen mit einem Holz als Wurfgegenstand drei aufgestellte Baumstämme schnellstmöglich über die zehn Meter entfernte Ziellinie befördern. Beim „Clantest“ müssen fünf Mitglieder auf Zeit mehrere Disziplinen absolvieren. Unter anderem geht es durch einen Hindernisparcours, und zum Abschluss des Parcours müssen zwei Kämpfer auch noch eine Baumstammscheibe absägen.

Der bereits beschrieben Staffellauf beendet die Schwäbischen Highland-Games.

Keltenfest am 19. und 20. Juli in Nagold

Öffnungszeiten

Krautbühlpark (Living History): Samstag 13 – 20 Uhr, Sonntag 11.30 – 18 Uhr; Stadtpark Kleb (u.a. mit der Arena für die Schwäbischen Highland-Games): Samstag 13 – 22.30 Uhr, Sonntag 11.30 – 18 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte 7 Euro, 4 Euro ermäßigt; Abendkarte (ab 17 Uhr, Samstag) 5 Euro, 3 Euro ermäßigt. Kinder bis einschließlich elf Jahre in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erhalten freien Eintritt. Ermäßigt für Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwillige, Nagoldpass-Inhaber.