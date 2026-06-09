Das Kelnhofmuseum plant lebensgroße Silhouetten für Persönlichkeiten aus verschiedenen Jahrhunderten. Interessierte Bräunlinger sollen ihnen ihre Stimme leihen.
Die über viele Jahrhunderte reichende Bräunlinger Geschichte soll nicht stumm bleiben. Deshalb suchen die Stadt Bräunlingen und der Kulturförderverein Stimmen. Für die Neugestaltung der stadt- und kirchengeschichtlichen Abteilung im Kelnhof-Museum möchten Stadt und Verein Geschichte hörbar machen – und suchen dafür Bürgerinnen und Bürger aus Bräunlingen und den Stadtteilen, die historischen Persönlichkeiten ihre Stimme leihen möchten. Das schreibt die Stadt in einer Mitteilung.