Kellerbrand in Villingen: Rauch aus der Lüftung – Feuerwehr musste um 4 Uhr komplett evakuieren

1 Gegen 4 Uhr musste die Feuerwehr sämtliche Bewohner des Wohnkomplexes in der Wilstorfstraße aus ihren Wohnungen holen. Foto: Marc Eich

30 Bewohner der vom Kellerbrand betroffenen Gebäude in Villingen mussten über Nacht ihre Wohnungen verlassen. Nachdem die Lage unter Kontrolle erschien und die Bewohner wieder in die Wohnungen sollten, wurde eine ernsthafte Gefahr entdeckt.









Die Lage am Brandort in der Villinger Hammerhalde hatte sich noch in der Nacht deutlich zugespitzt. Nachdem der Brand in den Kellerräumen des Wohnkomplexes mit zwei Mehrfamilienhäusern entdeckt wurde, waren mehrere Bewohner zunächst ins Freie geflüchtet. Dort mussten sie von DRK-Kräften betreut werden, teilweise konnten sich die Menschen in den Fahrzeugen aufwärmen.