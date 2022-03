1 Viele Einsatzkräfte rückten an, um den Brand im Rohbau zu löschen. Foto: Erich

Noch bevor die Doppelhaushälfte in der Rabenstraße überhaupt fertiggestellt war und bezogen werden konnte, fing ein Bauwerk in Furtwangen Feuer.















Furtwangen - Es war kurz nach 17 Uhr am Sonntagabend, als das Feuer auf einer Baustelle bemerkt worden war. Die Feuerwehr Furtwangen wurde wegen des Kellerbrandes alarmiert und rückte mit großem Berät aus. Sechs Fahrzeuge eilten zum Brandort. Zudem waren der stellvertretende Kreisbrandmeister, ein Feuerwehrarzt, der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, kontrollierte im Anschluss die weiteren Räumlichkeiten und übergab die Einsatzstelle dann wieder in die Obhut der Eigentümer, wie Alexander Erich von der Feuerwehr in Furtwangen mitteilte.

Brandursache noch unklar

Auf Nachfrage beim Polizeipräsidium in Konstanz war zu erfahren, dass die Brandursache bis dato noch im Dunkeln liegt. In einem Kellerraum hinter der Garage des Gebäudes sei der Brand offenbar ausgebrochen, Baumaterial sei dort in Brand geraten. Die Ermittlungen dazu, wie das passieren konnte, dauern noch an. Der entstandene Schaden belaufe sich nach ersten Schätzungen auf 10 000 Euro, neben Baumaterial seien auch die Kellerdecke, der Boden und Wände in Brand geraten. Personen kamen nicht zu Schaden.