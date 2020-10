Kellerbrand in Dauchingen Feuerwehr löscht brennende Heizung

Nachdem zunächst abgeklärt wurde, dass das Haus bereits evakuiert war – in der Wohnung verblieb lediglich eine kranke Person – konnten sich die Kräfte auf die Löschmaßnahmen konzentrieren. Ein Trupp unter Atemschutz drang dafür in den Keller vor und fand dort die Ursache für den Rauch: An der Heizungsanlage war ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen konnte. Um zu verhindern, dass das gesamte Treppenhaus verraucht, wurde zudem ein Rauchschutzvorhang installiert. Auf diese Weise konnten die Auswirkungen des Brandes lokal begrenzt werden.

Technischer Defekt Ursache?

Nachdem die Löscharbeiten beendet waren, wurde der Brandherd kontrolliert und die Räume belüftet. In Frage kommt nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt an der Anlage. Neben den beiden Feuerwehrabteilungen (28 Kräfte, sechs Fahrzeuge), war auch die Polizei sowie der Rettungsdienst von DRK und Johanniter vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest.