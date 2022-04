Einsatz in Innenstadt

1 In der Balinger Kameralamtstraße brannte es in einem Keller. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff. Foto: Reich

In der Balinger Kameralamtstraße hat es am Mittwoch in einem Keller gebrannt. Die Feuerwehr, die mit mehreren Fahrzeugen angerückt war, hatte das Feuer schnell im Griff. Verletzt wurde niemand.















Balingen - Ein Kellerbrand in der Kameralamtstraße hat am Mittwoch die Balinger Feuerwehr auf den Plan gerufen. Mit mehreren Fahrzeugen, darunter eines mit Drehleiter, rückten die Helfer an. Nach wenigen Minuten hatte die Wehr das Feuer gelöscht und entlüftete den Kellerraum.

Keine Verletzten

Im Einsatz waren auch die Polizei sowie das Rote Kreuz. Das untersuchte vorsorglich den Bewohner der zum Keller gehörenden Wohnung. Der wurde jedoch nicht verletzt, da er den Keller gleich wieder verlassen hatte, nachdem er das Feuer entdeckt hatte. Die Neue Straße war während des Einsatzes kurzfristig gesperrt.