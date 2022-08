Was tun bei Wespen und Hornissen? Ein Oberndorfer weiß Rat

3 Wespen tun sich nur allzu gern an Süßem gütlich. Foto: Katzenfee50/pixabay

Sie schwirren nur allzu gern um die Kaffeetafel herum, lösen bei vielen Menschen Panik aus und wirken in diesem Sommer noch aggressiver als sonst. Woran das liegen kann und wie man sich verhalten sollte, weiß der Wespen- und Hornissenexperte Peter Joost.















Oberndorf - Weglocken, wegschlagen, in einem Glas fangen, töten – jeder agiert unterschiedlich, um Wespen von sich und seiner Mahlzeit fernzuhalten. Aber was hilft wirklich? Und sind Wespen und Hornissen wirklich so aggressiv, wie ihnen nachgesagt wird?