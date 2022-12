1 Die KFD Schapbach mit der jetzigen Vorstandschaft wird aufgelöst: Lucia Ritter (von links), Gabriele Niekamp (beide vom Dekanat), Hedwig Herrmann, Karin Armbruster, Brigitte Günter, Doris Waidele, Rosemarie Weis, Rita Hoferer und Jutta Oehler. Foto: Weis

Für den Vorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) in Schapbach konnten keine Mitglieder gefunden werden. Daher war eine Auflösung nun unumgänglich.















Link kopiert

Bad Rippoldsau-Schapbach - Die KFD Schapbach zählte am Schluss noch 162 Mitglieder. Zur Mitgliederversammlung trafen sich 30 Frauen im Schapbacher Pfarrheim. Vom Dekanatsvorstand waren Gabriele Niekamp und Lucia Ritter gekommen, die über eine Auflösung Infos erteilten.

Jutta Oehler erinnerte an die Aktivitäten im vergangenen Jahr. So konnte man einen Weltgebetstag abhalten, eine Frauenmesse, eine Rosenkranzandacht sowie eine Weihnachtsfeier. Auch wurde die Gartenschau in Konstanz besucht.

2017 noch das 100-jährige Bestehen gefeiert

Erfolgreich war wieder die Adventskranzaktion, die 900 Euro erbrachte. Der Erlös ging an "Pwoje men kontre" nach Haiti. Auch bei der 800-Jahr-Feier zeigte sich die KFD im Einsatz und habe tatkräftig mitgeholfen.

Über Einnahmen und Ausgaben berichtete Kassiererin Doris Waidele. Sie sei seit 35 Jahren eine zuverlässige Kassiererin, jetzt sei aber auch für sie Schluss. Das restliche Vermögen solle aufgeteilt werden.

2017 konnte die KFD Schapbach mit einem großen Fest noch das 100-jährige Bestehen feiern. "Jetzt stehen wir leider vor der Auflösung dieser langjährigen Tradition", sagte die Vorsitzende Brigitte Günter. Mit der Gründung des Müttervereins war es damals für die meisten Frauen selbstverständlich, in diese Gruppe einzutreten.

Frauengemeinschaft werkelte unterm Kirchendach

Seither habe sich vieles verändert in der Gesellschaft, auch die KFD bekam dies zu spüren. Die Frauengemeinschaft werkelte unter dem Dach der Kirche, was für die Pfarrgemeinde ein großer Gewinn gewesen sei. Bei vielen Aktionen das Jahr über sei klar gewesen: "Das macht die Frauengemeinschaft" und so konnten auch viele Aktionen umgesetzt werden.

Dank sagte die Vorsitzende allen Mitarbeiterinnen für ihre jahrelange Treue und die Betreuung der Bezirke. Claudia Echle, die immer für den musikalischen Rahmen sorgte, Susanne Waidele für die Mitgliederverwaltung, Pfarrsekretärin Yvonne Schmieder sowie Pastoralreferentin Lioba Jörg und nicht zuletzt dem Vorstandsteam für die Mitarbeit, allen voran Doris Waidele für ihre 35-jährige Tätigkeit als Kassiererin.

Weiteres Engagement in der Pfarrgemeinde

"Nach der Auflösung ist die Bezeichnung KFD nicht mehr möglich, aber katholische Frauen bleiben wir trotzdem", betonte Vorsitzende Brigitte Günter und man werde sich in der Pfarrgemeinde sicherlich in einer Art engagieren und mitwirken, so gut es geht, dann aber nicht mehr in tragender Verantwortung. Man wolle verschiedene Aktivitäten in der Pfarrei weiter führen. Auch die Vorsitzende bedauerte die Auflösung der KFD Schapbach.

Die Entlastung hatte Dekanatsvorsitzende Gabriele Niekamp vorgenommen. "Bei der Schapbacher KFD wurde in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet", betonte Niekamp und man habe sich in der Pfarrei stets eingebracht. Nach der Auflösung sei auch eine Einzelmitgliedschaft im Bundesverband möglich und es würde sie freuen, wenn einige Frauen dem Bundesverband beitreten würden. Das Restvermögen werde aufgeteilt einmal für "Frauen in Not" und "Kinderhilfe Bethlehem". Bei der anschließenden Adventsfeier und gemütlichem Beisammensein im Pfarrheim mit Liedern und Gedichten sorgte Claudia Echle für die musikalische Umrahmung.