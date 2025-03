Keinen Nachfolger gefunden: Apotheke in Friesenheim schließt nach 220 Jahren

1 Die Brenner-Apotheke in der Friesenheimer Hauptstraße 5 schließt zum 31. März. Foto: Bohnert-Seidel

Seit 1806 wird in der Friesenheimer Hauptstraße 5 Medizin verkauft. Damit ist ab 31. März aber Schluss. Apotheker Werner Brenner wird in den Ruhestand gehen, einen Nachfolger für das Geschäft konnte er nicht finden.









Die Auflösung des Klosters in Schuttern im Jahr 1806 dürfte in unmittelbarem Zusammenhang mit der Apotheke in Friesenheim in der Friesenheimer Hauptstraße 5 stehen. Mehr als 220 Jahre lang wurde in Friesenheim in der Hauptstraße eine Apotheke geführt. Einen Großteil davon war die Apotheke den Friesenheimern als „Brenner Apotheke“ bekannt. 1972 hat Apotheker Werner Brenner in Friesenheim das Gebäude gekauft und umfassend saniert. 2022 wurde noch das 50-Jährige in der Apotheke gefeiert, doch jetzt wird die Apotheke zum 31. März 2025 geschlossen. Mit ihr wird eine der ältesten Apotheken im Ortenaukreis geschlossen. Werner Brenner hat sich bis heute vielfach nach einem Nachfolger umgeschaut und keinen gefunden.