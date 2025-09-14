Keine weiteren Standorte: Stadt Lahr bremst bei Mobilitätsstationen

In Lahr gibt es 28 Standorte zum Entleihen von Fahrrädern und Pedelecs – dabei bleibt’s. Weitere waren geplant, doch die Stadt will nun auf sie verzichten.
Konkret geht es um die ursprünglich geplanten Mobilitätsstationen Gartenhöfe, Hochschule für Polizei, Friedrich-Maurer-Park, Sulz-Sulzberghalle und Reichenbach-Ost. Sie werden „vorerst nicht realisiert“, wie es in der Vorlage für den Sulzer Ortschaftsrat heißt, der sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag damit befasst. Am Montag, 20. Oktober, kommt das Thema im Gemeinderat auf den Tisch.