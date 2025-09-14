Keine weiteren Standorte: Stadt Lahr bremst bei Mobilitätsstationen

In Lahr gibt es 28 Standorte zum Entleihen von Fahrrädern und Pedelecs – dabei bleibt’s. Weitere waren geplant, doch die Stadt will nun auf sie verzichten.

Konkret geht es um die ursprünglich geplanten Mobilitätsstationen Gartenhöfe, Hochschule für Polizei, Friedrich-Maurer-Park, Sulz-Sulzberghalle und Reichenbach-Ost. Sie werden „vorerst nicht realisiert“, wie es in der Vorlage für den Sulzer Ortschaftsrat heißt, der sich in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag damit befasst. Am Montag, 20. Oktober, kommt das Thema im Gemeinderat auf den Tisch.

Bereits den Unterlagen für den Sulzer Ortschaftsrat kann man entnehmen, weshalb die Stadt bei den Mobilitätsstationen auf die Bremse tritt. Das zwischen 2023 und 2025 geschaffene Stationsnetz sei bereits engmaschig und decke große Teile der Stadt ab, heißt es. Alle Stadtteile verfügten über eine Mobilitätsstation, die wichtigsten Ziele seien erschlossen. „Aus finanziellen, aber auch operativen Gründen soll vorerst auf die Realisierung weiterer ortsfester Stationen verzichtet werden“, heißt es in der Vorlage.

Ursprünglich geplant waren insgesamt 34 Stationen, jeweils mit einem Bikesharing-Angebot von Nextbike. An acht Stationen sollte zusätzlich Carsharing der Naturenergie Sharing GmbH (früher Stadtmobil Südbaden) angeboten werden. Der Gemeinderat hatte beschlossen, Haushaltsmittel von insgesamt 1,15 Millionen Euro für den Aufbau der Mobilitätsstationen und jährliche Mittel in unterschiedlicher niedriger sechsstelliger Höhe für deren Betrieb bereitzustellen. Für 2026 hatte die Stadt die Kosten für den Betrieb auf 210 000 Euro geschätzt.

Statt 34 geplanten soll es nun bei 28 tatsächlich realisierten Mobilitätsstationen bleiben. Damit müsse man die beschlossenen 1,15 Millionen Euro nicht überziehen, nach aktueller Schätzung werde sogar noch ein mittlerer fünfstelliger Betrag übrig bleiben, so die Stadt. Damit könne „ein Beitrag im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geleistet werden“, betont die Verwaltung die positive Auswirkung auf die städtischen Finanzen.

Nicht nur die Kosten sprechen gegen die letzten sechs Standorte

Die Stadt nennt für jede der ursprünglich noch geplanten Mobilitätsstationen Gründe, weshalb auf sie verzichtet werden sollte. Bei den Standorten Sulzberghalle und Reichenbach-Ost sei es eine Kostenfrage. Am Terrassenbad sei keine ortsfeste Station erforderlich, da die nächstgelegenen Stationen am Stadtpark und beim IBG zu Fuß gut zu erreichen seien.

Für den Friedrich-Maurer-Park habe sich ergeben, dass entweder eine Grünfläche östlich des Eingangs an der Tramplerstraße teilweise versiegelt werden oder der Parkstreifen westlich des Eingangs an der Tramplerstraße teilweise aufwendig zurückgebaut werden müsste – Argumente, die aus Sicht der gegen eine Mobilitätstation dort sprechen.

An der Hochschule für Polizei solle es keine Station geben, da der Standort am Bahnhof stärker in Anspruch genommen werde als erwartet. „Im Falle einer Realisierung der Station würden einige Schüler/Besucher der Hochschule die Strecke vom/zum Bahnhof anstatt zu Fuß oder mit dem Bus mit dem Mietrad zurücklegen, insbesondere sonntags, was spätestens montags morgens zu einem eingeschränkten Angebot am Bahnhof führen würde“, befürchtet die Verwaltung.

Dass das Netz nicht weiter ausgebaut wird, soll nicht daran liegen, dass die bestehenden Mobilitätsstationen nicht gefragt sind, ist der Verwaltungsvorlage zu entnehmen. Denn die Nutzungszahlen seien kontinuierlich gestiegen. Bei den Nutzungszahlen könnten dabei sowohl die Ausleihen als auch die Rückgaben betrachtet werden. Dabei habe man in Lahr ein stationsbasiertes Angebot, bei dem die Rückgabestation frei gewählt werden kann – entweder in Lahr oder in einer anderen Mitgliedskommune des Mobilitätsnetzwerks Ortenau mit einer Einfach-Mobil-Station.

In Lahr sei die Zahl der Ausleihen dabei fast immer höher als die Zahl der Rückgaben, was bedeute, dass die interkommunale Nutzung über die Gemarkungsgrenze Lahrs hinweg rege genutzt werde.

Das sind die am meisten genutzten Stationen

Die häufigsten Ausleihen werden bei den Mobilitätsstationen am Bahnhof und am Rathausplatz verzeichnet, heißt es aus dem Lahrer Rathaus. Die drei meist genutzten Stationen in den Stadtteilen seien die Stationen Kippenheimweiler Kaiserswaldstraße, Reichenbach West und Langenwinkel Rathaus.