Keine Verletzten: Feuerwehreinsatz in Steinen nach Verpuffung im Heizungsraum

Die Freiwillige Feuerwehr ist am Mittwoch gegen 18.30 Uhr zu einem Kellerbrand in Steinen gerufen worden. Vor Ort stellte sich laut Polizei allerdings heraus, dass es nur zu einer Verpuffung im Heizungsraum gekommen und kein Brand entstanden war. Nach bisherigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an der Heizung ausgegangen, ein Sachschaden am Gebäude sei offenbar nicht entstanden. Neben der Polizei und der Feuerwehr war auch der Rettungsdienst vor Ort. Verletzt wurde niemand.