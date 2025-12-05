Keine Veranstaltungen möglich: Asbest auch im Schramberger Lichtspielhaus

Ungebundene Asbestfasern in der Raumluft des Lichtspielhauses hat ein Sachverständiger festgestellt. Das Gebäude darf nicht mehr betreten werden.
Mit einer brisanten Frage meldete sich Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) im Ausschuss Umwelt und Technik (AUT) am Donnerstagabend beim Tagesordnungspunkt „Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen“ zu Wort: „Der Förderverein Lichtspielhaus musste seine Jahreshauptversammlung wegen Schadstoffen im Schloss abhalten. Wie sieht es mit der weiteren Nutzung des Lichtspielhauses für Veranstaltungen aus?“