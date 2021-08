1 Auf dieses Bild müssen potenzielle Teilnehmer der Traufgames ein weiteres Jahr warten – es zeigt die Organisatoren am Albtrauf. Foto: Bendrin

Die "Traufgames", die 2021 zum ersten Mal auf dem Sportgelände in Pfeffingen hätten stattfinden sollen, fallen der Coronavirus-Pandemie zum Opfer.

Albstadt-Pfeffingen - "Leider ist immer noch nicht absehbar, ob bis Ende September 2021 die Inzidenz – oder der bis dahin geltende Faktor ausreicht –, um ein Sportereignis in dieser Art stattfinden zu lassen", sagt Steffen Bendrin, der das Ereignis zusammen mit Stefanie Dussling aus Oberndorf am Neckar, Patricia Rauch aus Pfeffingen und Bernd Herzog organisieren wollte.

"Wir wollen unbekümmert mit unseren Athleten und Zuschauern ein gemütliches Fest feiern, was wir zur jetzigen Zeit einfach nicht so sehen können", so Bendrin. "Tests, Masken und aktuelle Vorschriften mit Absperrungen und vielen anderen Regeln passen hier einfach nicht ins Allgemeinkonzept."

Termin für 2022 steht

Das bedeute aber nicht, dass es die Traufgames im nächsten Jahr nicht geben soll: Der vorläufige Termin steht mit dem 10. September 2022 schon fest. Die Planungen laufen bereits weiter, und sobald der Rahmen rund um das Fest geplant ist, werden die Details bekannt gegeben.

Wer dann teilnehmen will, kann sich jetzt schon vorbereiten und in den Disziplinen Baumstammwerfen, Hindernislauf, Haggisweitwurf, Gewichthochwurf und Tauziehen trainieren. Außerdem treten die Teilnehmer bei der Premiere – wann immer sie stattfindet – in einer Überraschungsdisziplin an.