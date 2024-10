Keine Trainerdiskussion: SC Lahr kassiert gegen Denzlingen die nächste Pleite

1 Lars Birkle (am Ball) versucht sich gegen den Denzlinger Matthis Eggert durchzusetzen. Foto: Fleig

Beim FC Denzlingen hat sich der SCL, gerade in den ersten Minuten nach der Halbzeitpause, wieder anfällig gezeigt und schnell waren die Hausherren auf 4:0 enteilt. Die Dammenmühlen-Kicker rutschen nach dieser Pleite wieder zurück in die Abstiegszone.









Verbandsliga: FC Denzlingen - SC Lahr 4:0 (1:0). Die dritte Niederlage in Serie lässt den SC Lahr wieder in die Abstiegszone rutschen. In Denzlingen war das Team von Trainer Sascha Schröder Außenseiter. Gerade in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel legte Denzlingen nach und gewann ungefährdet.