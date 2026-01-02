Keine Süßigkeiten mehr: Mit Plätzchen-Problemen ins neue Jahr

Unser Autor bedauert, dass die Leckereien zur Weihnachtszeit schon wieder aus den Regalen verschwunden sind.
„Hüpfe auf dem Bauch, denn ich hab’ Übergewicht“ – ein wenig geistreiches aber irgendwie liebevolles Kurzvideo über das ausgiebige Schlemmen geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Liegt es daran, dass der Song mit Videos von Seehunden – meine Lieblingstiere – unterlegt ist? Oder ist es nach dem Feiertagsschmaus das Gefühl, dass ich mich nun tatsächlich einfach vollgefressen tagelang auf einer Sandbank ausruhen könnte? Ich weiß es nicht. Doch ich bin sicher, dass viele nach den Festtagen mit etwas Sorge in den Spiegel blicken und den eigenen Bauch begutachten.