Keine Spur von den Eltern: Kinder im Alter von drei und fünf Jahren aus Frankreich in Portugal gefunden

Kinder im Alter von drei und fünf Jahren aus Frankreich in Portugal gefunden

1 Zwei Kleinkinder sind in Portugal mutmaßlich von den Eltern ausgesetzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Luis Boza Zwei kleine Kinder sind allein am Straßenrand in Portugal entdeckt worden. Die mutmaßlich aus Frankreich stammenden Geschwister kamen in die Obhut der Behörden.







Link kopiert



Zwei Kinder im Alter von gerade einmal drei und fünf Jahren sind in Portugal am Rande einer Straße zwischen der Stadt Alcácer do Sal und dem Badeort Comporta gefunden worden. Die offenbar aus Frankreich stammenden Kinder seien zunächst auf eine Polizeiwache und dann in eine Betreuungseinrichtung für Kinder gebracht worden, erklärte Polizei-Sprecher João Gaspar am Mittwoch.