Keine Spur von den Eltern: Kinder im Alter von drei und fünf Jahren aus Frankreich in Portugal gefunden
1
Zwei Kleinkinder sind in Portugal mutmaßlich von den Eltern ausgesetzt worden (Symbolfoto). Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Luis Boza

Zwei kleine Kinder sind allein am Straßenrand in Portugal entdeckt worden. Die mutmaßlich aus Frankreich stammenden Geschwister kamen in die Obhut der Behörden.

Zwei Kinder im Alter von gerade einmal drei und fünf Jahren sind in Portugal am Rande einer Straße zwischen der Stadt Alcácer do Sal und dem Badeort Comporta gefunden worden. Die offenbar aus Frankreich stammenden Kinder seien zunächst auf eine Polizeiwache und dann in eine Betreuungseinrichtung für Kinder gebracht worden, erklärte Polizei-Sprecher João Gaspar am Mittwoch. 

 

Nach ihrer Untersuchung in einem Krankenhaus am Mittwochvormittag seien die Kinder dann der französischen Botschaft übergeben worden, hieß es weiter. "Sie sind in Sicherheit", versicherte der Polizeisprecher. Da keine Kinder vermisst gemeldet worden waren, spekulierten portugiesische Medien, dass die Kinder von ihren Eltern ausgesetzt wurden. Die französische Botschaft in Portugal wollte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu äußern.

 