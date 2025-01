Keine Spenden für Haus der Vereine: Großes Problem für kleine Tailfinger Vereine

1 Das Haus der Vereine ist von der Schließung bedroht – doch die Resonanz auf den Spendenaufruf ist bescheiden. Foto: Schwarzwaelder Bote

Zur drohenden Schließung des Hauses der Vereine in der Petrusstraße Tailfingen schreibt unser Leser Roland Löffler.









Die Spendenbereitschaft der Albstädter Bürger geht gegen Null. Schlimm genug ist es, dass die Stadt Albstadt gezwungen ist, teile ihre Liegenschaften abzugeben. Für ein paar Vereine in Tailfingen ist dieser Zustand zu einem ernsthaften Problem geworden, nicht ihr Domizil, das Haus der Vereine, in Tailfingen zu verlieren. Um diesem Trauma zu entkommen, wurden Spendenaktionen ins Leben gerufen, Information dazu auf einer Internetseite veröffentlicht, Zeitungsartikel sind erschienen, Nachrichten im Radio und in den sozialen Medien. Traurig aber wahr, die Bevölkerung Albstadts scheint das wenig zu interessieren.