Keine Sorge um WM und Olympia: IOC-Chef Bach: Trump ist im Herzen ein Sportfan

IOC-Präsident Thomas Bach hält Donald Trump für einen echten Sportfan.

Donald Trump sorgt schon kurz seiner Vereidigung wieder für internationale Kontroversen. Um die Fußball-WM und Olympia in den USA muss sich aber niemand Sorgen machen, glaubt IOC-Chef Thomas Bach.









Berlin - Kurz vor Donald Trumps Amtseinführung fürchtet IOC-Chef Thomas Bach trotz der jüngsten Kontroversen um den künftigen US-Präsidenten keine Turbulenzen für die Fußball-WM 2026 und Olympia 2028 in Los Angeles. "Er ist in seinem Herzen ein Sportfan", sagte Bach der Deutschen Presse-Agentur über Trump und ergänzte: "Er war in der Bewerbungsphase für beide Ereignisse involviert, hat sich dort eingesetzt auf die eine oder andere Art und Weise für die Fußball-Weltmeisterschaft und für die Olympischen Spiele. Deswegen bin ich mir sicher, dass er beide unterstützen wird."