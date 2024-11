Keine Sondervorstellung: Lahrer Gymnasien verzichten auf „Annes Kampf“

1 Marianne Blum und Thomas Linke zeigen „Annes Kampf“ im Parktheater. Foto: Promo

Eine Sonderaufführung im Parktheater wurde abgesagt. Fehlendes Interesse ist dafür aber nicht der Grund.









Link kopiert



In „Annes Kampf“ stellen die Schauspieler Marianne Blum und Thomas Linke am Dienstag im Lahrer Parktheater Passagen aus dem Tagebuch der Anne Frank solche aus „Mein Kampf“ von Adolf Hitler gegenüber. Die Lesung soll „lehrreich und unterhaltsam sein – trotz der Schwere des Sujets“. So steht es online in der Ankündigung des Kulturamtes. Doch die geplante Aufführung für Schüler am Dienstagnachmittag, die noch vor einigen Wochen ebenfalls auf der Homepage angeboten wurde, wurde abgesagt. Laut der Vorverkaufsstelle im Alten Rathaus hat sich keine einzige Lahrer Schule angemeldet.