In Berliner Freibädern eskalierte zuletzt die Gewalt. Im Vergleich dazu herrschen im Lahrer Terrassenbad geradezu paradiesische Zustände. Doch auch hier müssen die Schwimmmeister bisweilen einschreiten.









Donnerstagmittag im Terrassenbad. Kinder und Jugendliche sitzen um die Zeit noch in den Schulen, es ist auch nicht ganz so heiß, deshalb ist nicht viel los. Sowohl im Wasser als auch auf den Wiesen ist noch sehr viel Platz. Beim Besuch unserer Redaktion präsentiert sich das Terrassenbad als idealer Ort, um abzukühlen, zu schwimmen und zu entspannen. Zumal es dort in diesem Sommer friedlich zugeht – nicht nur an diesem Tag, sondern auch dann, wenn die Besucher in Massen strömen. „Randale, wie sie aus den Berliner Bädern geschildert werden, hat es bei uns keine gegeben“, sagt Schwimmmeister Bob Jones, „bei uns ist die Lage ruhig“.