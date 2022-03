1 Ein Brief wird auf den Weg geschickt. Wenn er lange Zeit nicht ankommt, wirft das Fragen auf. So zuletzt geschehen in Hüfingen. Foto: Jens Wursthorn

Neben Mundelfingen sind weitere Bereiche in Hüfingen von den Zustellproblemen der Deutschen Post betroffen. Das liegt derzeit an Personalausfällen wegen Corona.















Hüfingen – Die abonnierte Fernsehzeitung kommt, aber die Brief-Post nicht? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein – ist es aber derzeit öfter in Hüfingen. Nachdem in Mundelfingen und Hausen vor Wald an etlichen Tagen keine Post zugestellt werden konnte, sind jetzt auch Teile Hüfingens betroffen. So etwa das Wohngebiet Auf Hohen. In vielen Haushalten wurde die Brief-Post über mehrere Tage nicht zugestellt. Vermeintlich kam besonders an Montagen keine Post. Unsere Redaktion erkundigte sich bei der Post nach den Gründen für die aktuelle Lage.