Keine Neuverschuldung: Rücklagen gleichen Defizit im Gutacher Haushalt aus

Der Gutacher Haushalt weist weiterhin ein Minus auf, die Gemeinde kommt aber ohne Neuverschuldung aus. Kämmerer Thomas Blum stellte das Zahlenwerk im Gemeinderat am Mittwochabend vor.
„Das Minus in Höhe von 199 000 Euro kann aus den Rücklagen entnommen werden“, erklärte Blum. Den Erträgen in Höhe von aktuell 6,875 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 7,074 Millionen Euro gegenüber. Die Gewerbesteuer bleibt laut dem Kämmerer auf stabilem Niveau und ist mit einer Million Euro angesetzt. Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer ist mit 1,753 Millionen Euro ein Zuwachs zu verzeichnen. „Das Riesenloch vom letzten Jahr konnte größtenteils geschlossen werden und es sieht deutlich besser aus, doch schwierige Jahre werden kommen“, prognostizierte Blum.