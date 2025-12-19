Keine Neuverschuldung: Rücklagen gleichen Defizit im Gutacher Haushalt aus

Der Gutacher Haushalt weist weiterhin ein Minus auf, die Gemeinde kommt aber ohne Neuverschuldung aus. Kämmerer Thomas Blum stellte das Zahlenwerk im Gemeinderat am Mittwochabend vor.

„Das Minus in Höhe von 199 000 Euro kann aus den Rücklagen entnommen werden“, erklärte Blum. Den Erträgen in Höhe von aktuell 6,875 Millionen Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 7,074 Millionen Euro gegenüber. Die Gewerbesteuer bleibt laut dem Kämmerer auf stabilem Niveau und ist mit einer Million Euro angesetzt. Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer ist mit 1,753 Millionen Euro ein Zuwachs zu verzeichnen. „Das Riesenloch vom letzten Jahr konnte größtenteils geschlossen werden und es sieht deutlich besser aus, doch schwierige Jahre werden kommen“, prognostizierte Blum.

Das von der Bundesregierung eingerichtete Sonderinfrastrukturvermögen (LuKIFG) verschaffe etwas Spielraum, denn bei unter anderem Sanierung von Straßen und Kanalisation bestehe Nachholbedarf. Für das kommende Jahr sind im Haushalt 230 000 Euro von den 1,44 Millionen Euro LuKIFG, die Gutach erhält, veranschlagt. „Die Mittel können gleichmäßig über zwölf Jahre oder punktuell eingesetzt werden und es soll unbürokratisch vonstatten gehen“, so Blum.

Sporthallenanbau wird anvisiert

Dickster Brocken bei den Aufwendungen im Haushalt ist der Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenträger in Höhe von 872 000 Euro. Die Steigerung um 100 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr ist vorwiegend dem Personalschlüssel geschuldet, der 2025 noch nicht komplettiert war.

Kurzfristig in die Planung mit aufgenommen werden muss der Austausch des Oberlichts des Sporthallendachs. Erfreulicherweise ging laut Blum ein Angebot ein, das mit 47 000 Euro brutto deutlich unter der ursprünglichen Kostenschätzung (85 000 Euro) liegt. Die Lebensdauer der bisher verwendeten Materialien liegt bei bis zu 20 Jahren. In diesem Zusammenhang kündigte Bürgermeister Siegfried Eckert an, gemeinsam mit dem Bauausschuss und Vertretern der Firma alternative Möglichkeiten unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu beleuchten. Vorbehaltlich einer Förderzusage ist der von TuS und Radsportverein lange gewünschte Sporthallenanbau für zwei Geräteboxen mit Kosten in Höhe von 188 000 Euro anvisiert.

Überarbeitung würde 5000 bis 7000 Euro kosten

Für die Anlage von Parkplätzen bei der „Linde“ sollen außerdem 18 000 Euro eingeplant werden. Noch offen ist, wie die Gestaltung des Internetauftritts der Gemeinde aussehen soll. „Die barrierefreie Umstellung der Homepage steht an“, erinnerte Blum an das im letzten Jahr zurückgestellte Projekt. Eine Überarbeitung des aktuellen Systems würde zwischen 5000 und 7000 Euro kosten. Die Einrichtung einer komplett neuen Homepage inklusive zwei Fremdsprachen würde mit etwa 13 800 Euro zu Buche schlagen.

„Wenn wir schon anfangen, dann richtig“, fand Mike Lauble (CDU) eine zeitgemäße Webseite der Gemeinde angesichts des Anstiegs der mobilen Besucher angemessen. Bei der Sitzung wurde sich darauf verständigt, die Firma zu einer Präsentation nach Gutach einzuladen. Investiert werden soll weiter unter anderem in die Unterhaltung und Erneuerung des Leitungsnetzes der Wasserversorgung und die Untersuchung der Regenwasserkanäle. Die sich in der Sitzung ergebenen Änderungen und Anpassungen werden laut Kämmerer in den Entwurf eingearbeitet, damit im Januar der Haushalt verabschiedet werden kann.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2026