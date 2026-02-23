Keine Nachwuchssorgen: Friesenheims Jugendfeuerwehr ist so stark wie noch nie

Der Jugendfeuerwehr Friesenheim und ihren Ausbildern gebührte bei der Hauptversammlung langanhaltenden Applaus. Das vergangene Jahr war für die Nachwuchsretter ein Grund zur Feier: 35 Jahre besteht die Jugendfeuerwehr schon. In eine große Schauübung waren alle Kinder und Jugendliche an der Grundschule in Schuttern eingebunden. Auch in diesem Jahr soll zur großen Schauübung im Oktober eingeladen werden. Wie eifrig die Jugend dabei ist, beweist sich auch mit ihrem Besuch der Hauptversammlung. Dort wurden Kinder neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen und 17- bis 18-Jährige verabschiedet: Neu aufgenommen wurden 16 Kinder. Verabschiedet wurden, weil sie in die Abteilungen wechseln, Kevin Rettberg, Nick Schätzle, Niklas Stahl und Pascal Wahby.

Kommandant Thomas Manach ist begeistert von der Jugendfeuerwehr und rief der Jugend zu: „In allen Abteilungen warten sie sehnsüchtig auf euch.“ In der Hauptsache generiert die Feuerwehr der Gemeinde Friesenheim ihren Nachwuchs aus der Jugendfeuerwehr. Umso stärker war der Applaus gegenüber den Ausbildern, die sich neben dem eigentlichen Feuerwehrdienst zusätzlich die Zeit für die Ausbildung der Jugend nehmen.

Ausbilder erhalten Dankesworte vom Kommandanten Manach

Nicht nur Übungen werden gemeinsam vorbereitet und interessant gestaltet. Mitglieder der Jugendfeuerwehr dürfen sich auch in jedem Jahr auf Schauübungen, Ausflüge, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und die Gestaltung des Sommerferienprogramms der Gemeinde Friesenheim freuen. „All diese Veranstaltungen sind mit einem sehr hohen Zeitaufwand verbunden“, betonte Kommandant Manach respektvoll. Der donnernde Applaus in Richtung Ausbilder folgte auf den Fuß.

Den Dank der Gemeinde Friesenheim überbrachte die zweite Bürgermeisterstellvertreterin Ute Beiser. Dankbar sei sie für die Christbaumaktion und freue sich über die zahlreichen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Beiser richtete ihren Dank an alle Ausbilder, die sich mit sehr viel Herzblut für die Jugend einsetzen.

Christbäume einsammeln stellt für die Jugend die Haupteinnahmequelle da

Wie stark die Jugend tatsächlich auch im Ort unterwegs ist, beweist sie nicht nur mit der Christbaumsammelaktion, die sich als Haupteinnahmequelle erweist. Für Spenden ist die Jugendfeuerwehr ebenfalls sehr dankbar, schließlich wird auch eine Menge Geld für den Zusammenhalt mittels Ausflügen und Zeltlagern ausgegeben.

Der Kassenbericht von Christian Beck legte die Zahlen offen und verwies auch auf eine Rücklagenentnahme im mittleren vierstelligen Betrag.

Fest im Kalender der Jugendfeuerwehr eingetragen ist auch die Umweltaktion mit Förster Christian Junele. Zu einem Höhepunkt wird die Teilnahme am Kreiszeltlager Ende Juli in Lahr. Dabei erwartet die Jugend eine Menge Spiel und Spaß mit vielen Jugendfeuerwehren aus der gesamten Ortenau.

Die Jugendfeuerwehr in Zahlen

Zum 31. Dezember 2025 gehören der Jugendfeuerwehr Friesenheim 81 Kinder und Jugendliche an. Aufgeteilt sind sie in unterschiedliche Altersgruppen. 23 Kinder gehören zu den Feuerwehrkids im Alter von acht bis zehn Jahren. 35 Jugendliche finden sich in der Gruppe der zehn bis 14 Jahre und 23 Jugendliche sind in der Gruppe 14 bis 18 Jahre.