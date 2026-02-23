Keine Nachwuchssorgen: Friesenheims Jugendfeuerwehr ist so stark wie noch nie

81 Mitglieder zählt die Friesenheimer Gruppe derzeit – ein Rekord, erklärt Jugendfeuerwehrwart Moritz Busam.
Der Jugendfeuerwehr Friesenheim und ihren Ausbildern gebührte bei der Hauptversammlung langanhaltenden Applaus. Das vergangene Jahr war für die Nachwuchsretter ein Grund zur Feier: 35 Jahre besteht die Jugendfeuerwehr schon. In eine große Schauübung waren alle Kinder und Jugendliche an der Grundschule in Schuttern eingebunden. Auch in diesem Jahr soll zur großen Schauübung im Oktober eingeladen werden. Wie eifrig die Jugend dabei ist, beweist sich auch mit ihrem Besuch der Hauptversammlung. Dort wurden Kinder neu in die Jugendfeuerwehr aufgenommen und 17- bis 18-Jährige verabschiedet: Neu aufgenommen wurden 16 Kinder. Verabschiedet wurden, weil sie in die Abteilungen wechseln, Kevin Rettberg, Nick Schätzle, Niklas Stahl und Pascal Wahby.