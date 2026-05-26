Keine Mannschaft mehr: GU/Türkischer SV könnte vor dem Aus stehen

In Rekordzeit ist Germania Union/Türkischer SV Pforzheim von der Kreisklasse A in die Verbandsliga hochgeschnellt. Rasant könnte es nun bergab gehen. Am vergangenen Samstag ist der Tabellenfünfte, der keine Chance mehr auf den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg hat, bei der TSG Weinheim nicht angetreten. Laut Trainer Gökhan Gökce habe man nur mit Mühe und Not überhaupt elf Spieler zusammenbekommen. Ebenso wurde das Spiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga Pforzheim beim 1. FC Nußbaum abgesagt.

Bereits im Urlaub Gökce selbst war auch nicht anwesend – er befindet sich bereits im Urlaub. Ob er überhaupt noch einmal beim Germania Union/Türkischer SV Pforzheim an der Seitenlinie wird, ist unklar, denn er wird beim 1. CfR Pforzheim ins Gespräch gebracht, wo er schon zweimal als Trainer tätig war. Der Oberligist und Nachbarverein ist derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger für Dirk Rohde, der aus familiären und beruflichen Gründen zum Saisonende aufhören wird. Rohde hatte erst im März den Posten von dem Calwer Armin Redzepagic übernommen.

Zu seiner eigenen Zukunft und der von Germania Union/Türkischer SV Pforzheim hat sich Gökce bislang nicht geäußert. Laut Medienberichten heiße es aus dem Umfeld des Vereins, um den herum im Februar ein Geldwäsche-Verdacht öffentlich geworden war, man wolle sich aus dem Herren-Spielbetrieb zurückziehen und in der kommenden Saison gar kein Team mehr melden.

Halit Cömez ist nun Chef

Ebenfalls noch nicht zu Wort gemeldet hat sich der neue Vorstand. Ende April wählte der Verein bei seiner Hauptversammlung eine neue Führung. Erdal Dalkilic und Hüseyin Eruslu stellten sich nicht zur Wiederwahl, an ihre Stelle wurden einstimmig Halit Cömez und Florian Thanner gewählt. „Ich bin überzeugt, dass wir unseren Verein gemeinsam in eine stärkere und angesehenere Position führen werden“, sagte Cömez nach seiner Wiederwahl. Ebenfalls laut Medienberichten könnte es inzwischen aber bereits zu personellen Veränderungen im Vorstand gekommen sein. Ismail Güldal vom Spielausschuss dementiert das zwar – allerdings hatte er auch versichert, dass die Mannschaft in Weinheim antreten werde.

Kurz vor dem DFB-Pokal

Vor einem Jahr stand Germania Union/Türkischer SV Pforzheim im Finale des badischen Landespokals gegen den SV Sandhausen und war damit nur einen Sieg vom DFB-Pokal entfernt. Dann kam im Februar diesen Jahres die Zollkontrolle am Stuttgarter Flughafen, als die Mannschaft ins Trainingslager in der Türkei aufbrechen wollte. Die Beamten fanden Bargeld in Höhe von 215.000 Euro. Es folgten Durchsuchungen von Wohn- und Firmengebäuden, bei denen der Zoll weitere 220.000 Euro in bar beschlagnahmte. Drei Personen aus dem Vereinsumfeld sitzen seitdem in U-Haft. Ihnen wird vorgeworfen, durch Straftaten an Edelmetalle im Wert von mehreren Millionen Euro gekommen zu sein und diese auch ins Ausland geschafft zu haben.