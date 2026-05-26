Keine Mannschaft mehr: GU/Türkischer SV könnte vor dem Aus stehen

Bei Germania Union/Türkischer SV Pforzheim scheinen die Lichter auszugehen. Zuletzt trat der Verein, um den herum ein Geldwäsche-Verdacht öffentlich geworden ist, nicht mehr an.
In Rekordzeit ist Germania Union/Türkischer SV Pforzheim von der Kreisklasse A in die Verbandsliga hochgeschnellt. Rasant könnte es nun bergab gehen. Am vergangenen Samstag ist der Tabellenfünfte, der keine Chance mehr auf den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg hat, bei der TSG Weinheim nicht angetreten. Laut Trainer Gökhan Gökce habe man nur mit Mühe und Not überhaupt elf Spieler zusammenbekommen. Ebenso wurde das Spiel der zweiten Mannschaft in der Kreisliga Pforzheim beim 1. FC Nußbaum abgesagt.