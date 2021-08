Einsatz in Schramberg Wanderin verletzt – Feuerwehr und Bergwacht rücken aus

Da war mal ganz schön was los im Schramberger Innenstädtchen: Die Passanten in der Hauptstraße staunten am Freitagnachmittag nicht schlecht, als Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr gegen 14.15 Uhr mit Martinshorn und Blaulicht über die Brücke bei der St.-Maria-Kirche fuhren.