Keine Kurzarbeit mehr: Im Schaeffler-Werk in Lahr läuft’s wieder richtig rund

Kurzarbeit ist Geschichte, neue Fachkräfte werden gesucht: Das Schaeffler-Werk in Lahr erlebt wieder rosigere Zeiten. Beim Unternehmertreff gab es spannende Einblicke.
Mit mehr als 1200 Mitarbeitern zählt das Lahrer Schaeffler-Werk zu den größten Arbeitgebern der Stadt. „Es ist eine der tragenden Säulen am Wirtschaftsstandort Lahr“, leitete OB Markus Ibert das diesjährige Unternehmertreffen ein, zu dem Dutzende Vertreter der Lahrer Wirtschaft gekommen waren. Dort schlug er in seiner Eröffnungsrede ernste Worte an. Wirtschaftspolitisch gebe es „Anlass zur Sorge“.