1 Neben Waffen und Waffenteilen fand die Polizei bei ihrer Durchsuchung einen ganzen Berg scharfer Munition. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren hat am Mittwoch ein 31-jähriger Mann vom Hechinger Amtsgericht bekommen. Der Bisinger hatte über Jahre hinweg Schreckschusswaffen im Internet gekauft, sie schussfähig gemacht und dann verkauft. Den Vorwurf, er habe sich dazu im Rocker- und Rechtsradikalenmilieu bewegt, konnte das Gericht nicht erhärten.

Bisingen/Hechingen - Im März dieses Jahres stürmte ein Sondereinsatzkommando der Polizei ein Haus in der Leipziger Straße in Bisingen. Ihr Ziel: Ein 31-jähriger Mann, der über Jahre hinweg Schreckschusswaffen umbaute, und diese scharfen Waffen dann weiterverkaufte. In dem Haus fand das Sonderkommando der Polizei dann im Keller jede Menge Waffen und Waffenteile. Mit im Einsatz waren Entschärfungsspezialisten des Landeskriminalamts, die einen Sprengkörper im Keller kontrolliert explodieren lassen mussten. Zudem fanden die Beamten einen ganzen Berg Munition.

Die Frau des Mannes, die im Haus angetroffen wurde, wurde verhaftet, später jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 31-Jährige wurde von einem Spezialkommando auf dem Weg zur Arbeit festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.

Hintergrund war ein Hinweis eines verdeckten Ermittlers, dass der Bisinger Waffen in die Rechtsradikalen- und Rockerszene verkaufen würde. Der Ermittler nahm Kontakt mit dem 31-Jährigen auf, mit dem Vorwand, Literatur über die Nazizeit kaufen zu wollen, die der Bisinger per Inserat angeboten hatte. Bei dem Treffen berichtete der Ermittler dann von seiner Freundin, die bedroht werde, und die er schützen müsse. Der Bisinger ließ sich breitschlagen und verkaufte dem Polizisten vier Gewehre, von denen eins jedoch unbrauchbar war. Kurz darauf erfolgte der Zugriff.

"Gutgläubig naiv"

Am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch kamen nun die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung zu Wort. Die Staatsanwältin sprach in ihrem Plädoyer von einem "hohen Maß an krimineller Energie". Denn der Angeklagte hatte bei der polizeilichen Vernehmung und auch vor Gericht zwölf Fälle eingeräumt, in denen er im Laufe von fünf Jahren aus dem Internet Schreckschusswaffen gekauft, diese scharf gemacht und dann verkauft habe. In zwei Fällen lieferte er auch die passende Munition dazu. "Ein Komplettpaket an Gefährlichkeit", befand die Staatsanwältin.

Der Verteidiger hingegen beschrieb seinen Mandanten als "gutgläubig bis naiv". Er habe sowohl dem Ermittler als auch einem Mann, dem er in den Jahren zuvor umgebaute Handfeuerwaffen verkauft habe, geglaubt, dass diese sich oder ihnen nahestehende Menschen verteidigen müssten, und deshalb von dem Angeklagten Waffen bräuchten. "Ein Profi war er nicht", urteilte der Verteidiger. Zudem gebe es keinen Beweis dafür, dass die von dem 31-Jährigen scharf gemachten Waffen jemals für eine Straftat eingesetzt worden wären. Die Motivation des Mannes sei es keinesfalls gewesen, sich durch Waffenhandel zu bereichern. Vielmehr habe den 31-jährigen gelernten Industriemechaniker technisches Interesse angetrieben.

Der Angeklagte bedauerte sein Handeln und sagte: "Ich will mit Waffen überhaupt nichts mehr zu tun haben." In einer mehrseitigen Erklärung, die er verlas, sagte er, dass ihm seine Taten leidtäten. "Ich weiß, dass ich große Fehler gemacht habe", gab er unumwunden zu. Seiner Familie gegenüber entschuldigte er sich für das Leid, dass er über sie gebracht hatte. An das Gericht gewandt sagte er: "Ich kann Ihnen versprechen, man wird mich nie wieder auf der Anklagebank sehen."

Seine Firma will ihn weiter beschäftigen

Das Hechinger Schöffengericht kam schließlich zu der Ansicht, dass es sich bei dem Mann in der Tat um keinen typischen Waffenhändler handelt, da es ihm nicht um den Gewinn gegangen sei. "Ein recht ungewöhnlicher Fall, den wir hier zu verhandeln hatten", fand der Vorsitzende Richter. Er stellte dem 31-Jährigen eine günstige Sozialprognose aus, arbeitet der Mann doch seit vielen Jahren bei derselben Firma, die ihn auch nach seiner Zeit in der Untersuchungshaft wieder beschäftigen wolle. Zudem ist er verheiratet und besitzt seit Jahren ein Haus, hat darüber hinaus eine enge Bindung zu seiner Familie.

Auch eine rechtsradikale Gesinnung konnte das Gericht bei dem Mann nicht feststellen, was auch die Aussagen dessen Frau und dessen Mutter bestätigt hätten. Ein Kriminalbeamter, der in dem Fall ermittelt hatte, hatte ebenfalls ausgesagt, dass es keinerlei nachweisliche Verwicklungen des Angeklagten in die rechte Szene gebe. Und das Gericht räumte ebenfalls ein, dass der Waffenverkauf an den verdeckten Ermittler von jenem "animiert und in Gang gesetzt worden sei". Das Urteil lautete schließlich auf zwei Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. "Er ist zu dem Mist gestanden, den er gebaut hat, und er hat darunter einen Schlussstrich gezogen", lautete das Fazit des Richters.