„Keine Konkurrenz zum Verein“: Private Fußballschulen in Lahr sind auf dem Vormarsch

Vereinsunabhängige Angebote zum Kicken rund um Lahr nehmen immer mehr zu. Die Anbieter betonen die individuelle Förderung. Beim SC Lahr sieht man keinen Wettstreit.
In der Region rund um Lahr steigt das Aufkommen von privaten Fußballschulen und vereinsunabhängigen Trainingsangeboten für Kinder und Jugendliche stetig. Unsere Redaktion hat zu diesem Phänomen mit Stefan Wölfle, Jugendleiter des SC Lahr, und mit Betreibern von Akademien gesprochen. Dabei ging es um die Trainingsphilosophie und darum, wo sich die Anbieter selbst in der Nachwuchsförderung sehen.