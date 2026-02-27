Keine Investitionen: Harter Ortsvorsteher etwas enttäuscht

1 Der vom Ortschaftsrat Hart gewünschte Anbau eines Schulungs- und Mannschaftsraumes ans Feuerwehrhaus ist im Haushalt 2026 nicht enthalten. Foto: Wilfried Selinka Thomas Bieger beklagt, dass der kleinste Haigerlocher Teilort im Haushalt 2026 nicht vorkommt.​







In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates Hart berichtete Ortsvorsteher Thomas Bieger, dass er den Haushalt 2026 hinsichtlich von Investitionen für Hart durchsucht, aber leider nichts gefunden habe. „Der Ortsteil kommt im Haushaltsplan schlicht nicht vor“, so seine Feststellung gegenüber der Stadtverwaltung. Allerdings ist ihm aufgefallen, dass die mittelfristige Finanzplanung 2,5 Millionen Euro für ein neues Feuerwehrhaus in Stetten vorsieht. Das erscheint ihm etwas hoch. Auf der Grundlage der 2017 errechneten Kosten für ein Feuerwehrhaus in Hart in Höhe von rund 454.000 Euro (inklusive des nicht realisierten Mannschaftsraumes) kommt Thomas Bieger unter Berücksichtigung des Baukostenindexes und zuzüglich unvorhersehbarer Kostensteigerungen für einen Feuerwehrhausbau in Stetten nämlich nur auf knapp eine Million Euro.