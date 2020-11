"Keine Innovation in Sicht" Mauser-Werke melden Insolvenz an

Lesen Sie auch: Bei Mauser-Werken drohen Kündigungen

Zuletzt hatte sich die Firma nach einem missglückten Einstieg in einen anderen Branchenbereich immer mehr auf ihre Kernkompetenzen, Bearbeitungslösungen für klar definierte Bauteile, konzentriert und sich damit befasst, die bestehenden Maschinen so umzurüsten, dass die bisherigen Aufgaben effizienter erledigt werden können, um die Produktivität zu steigern, so Faigle. Parallel sei die Mitarbeiterzahl stetig reduziert worden. Man habe nicht mehr in neue Produkte investiert.