Seit Donnerstag verschwunden Mädchen aus der Nähe von Freiburg wird vermisst

"Wir sind auf jeden Hinweis angewiesen", so Polizeisprecher Thoma Spisla am Freitagabend. Der Grund: In Gottenheim bei Freiburg ist am Donnerstagabend ein 14 Jahre altes Mädchen verschwunden.