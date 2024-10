Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit dem 24. September vermissten 86-Jährigen aus Oberschopfheim wird zurückgenommen. Der Senior wurde am Dienstagnachmittag in Friesenheim nahe der Bahnlinie leblos im Bereich eines Gebüschs aufgefunden.

Laut Polizei liegen aktuell keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Der Mann wurde zuletzt am Dienstag, 24. September, gegen 17 Uhr in Friesenheim in Richtung Bundesstraße 3 mit einem älteren Fahrrad gesehen. Bei der Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.