Automaten in und um VS: Diese Bank vertraut ihren eigenen Schutzsystemen

Keine Einschränkungen: Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar hält ihre Geldautomaten voll funktionsfähig. Sicherheitsmaßnahmen sollen verhindern, dass Täter überhaupt Erfolg haben.
Wie ist es um die Geldautomaten der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar zum Beispiel in Schwenningen bestellt? Wird hier auch wie andernorts der Bargeldbestand verringert, um potenzielle Automatensprenger fernzuhalten?Diese Fragen der Redaktion beantwortet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, Rainer Fader. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Solche Maßnahmen, wie sie zum Beispiel im Kreis Rottweil ergriffen wurden, gibt es bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar nicht.