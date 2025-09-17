Automaten in und um VS: Diese Bank vertraut ihren eigenen Schutzsystemen

Keine Einschränkungen: Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar hält ihre Geldautomaten voll funktionsfähig. Sicherheitsmaßnahmen sollen verhindern, dass Täter überhaupt Erfolg haben.

Wie ist es um die Geldautomaten der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar zum Beispiel in Schwenningen bestellt? Wird hier auch wie andernorts der Bargeldbestand verringert, um potenzielle Automatensprenger fernzuhalten?Diese Fragen der Redaktion beantwortet der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, Rainer Fader. Und um es gleich vorweg zu nehmen: Solche Maßnahmen, wie sie zum Beispiel im Kreis Rottweil ergriffen wurden, gibt es bei der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar nicht.

Die Volksbank Rottweil hat zum Beispiel in der Filiale in Denkingen den Hinweis platziert, dass es „zu möglichen Nichtauszahlungen Ihres gewünschten Betrages“ kommen könne. Wegen „krimineller Machenschaften“ seien die Geldautomaten demnach nur mit den geringsten Beträgen gefüllt. Wer Bargeld benötige, solle bitte möglichst wenig entnehmen beziehungsweise es „ auch an anderen Geldautomaten im Umfeld“ versuchen.

„Gott sei Dank noch nie der Fall“

Grund für diese Maßnahme, die bereits seit zwei Jahren in mehreren Filialen der Bank greift, war eine Geldautomatensprengung in der Geschäftsstelle in Sulz am Neckar. Dort hatten mehrere Täter im Mai 2023 zwei Automaten gesprengt und die Filiale massiv beschädigt. Mit der Beute im sechsstelligen Bereich flohen sie anschließend über die Autobahn. Die Bargeldbestände in den Automaten zu verringern, war direkt im Anschluss daran dann eine Präventionsmaßnahme der Bank.

Von derartigen Sperrungen ist die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar hingegen bislang verschont geblieben. „Dies war bisher Gott sei Dank noch nie der Fall“, fasst Vorstandsmitglied Rainer Fader zusammen. Das führe man unter anderem auf hohe Sicherheitsmaßnahmen zurück, die man selbst anwende.

„Täterbanden sind Profis“

„Die Täterbanden sind Profis und erkunden im Vorfeld die Automatenstandorte. Dabei ist das Sicherheitsniveau der Automaten und Räumlichkeiten erkennbar“, meint der stellvertretende Vorstandsvorsitzende.Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar sei in Sachen Sicherheitstechnik bei Geldautomaten schon immer führend gewesen. Im Jahr 2023 habe der Innenminister Thomas Strobl aufgrund der häufigen Automatensprengungen Maßnahmen von den Banken gefordert. „Zu diesem Zeitpunkt hatten wir als eine der ersten Genossenschaftsbanken im Süden alle Automaten bereits mit Färbesystemen ausgestattet. Im Falle einer Sprengung werden die Banknoten durch die Farbe unbrauchbar“, so Fader. Ferner habe man vor Jahren signifikante Investitionen in Videoüberwachung und Einbruchmeldeanlagen getätigt.

Immer weniger Bargeldnutzung

Und wie schätzt er generell den Bedarf an Automaten künftig ein? „Hierzu haben wir eine klare Meinung. Schaut man sich die Zahlen seit dem Jahr 2020, also mit Beginn der Corona-Pandemie an, sehen wir bundesweit einen deutlichen Rückgang der Bargeldnutzung. In unserem Hause ist diese um rund 30 Prozent zurückgegangen. Zunächst hatten wir vermutet, dass nach Ende der Pandemie wieder eine steigende Nutzung von Bargeld zu verzeichnen sein könnte. Das Gegenteil ist der Fall, die rückläufige Bargeldnutzung hat sogar noch an Dynamik zugenommen, sodass wir in der Zukunft einen deutlich geringeren Bedarf an Geldautomaten sehen“, schaut er voraus.

Die Bank und ihre Automaten

Automatennetz

Aktuell betreibt die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar 27 Geldautomaten, 21 sogenannte Cashrecycler und fünf Münzeinzahler.

Eckdaten zur Bank

Die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG betreibt eigenen Angaben zufolge 37 Filialen, beschäftigt 334 Mitarbeitende und hat über 45 000 Mitglieder. Die Genossenschaftsbank hat ihren Hauptsitz in Tuttlingen und wird vertreten durch den Vorstand, der aus Jürgen Findeklee (Vorsitzender des Vorstands), Rainer Fader (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender) und David Winterhalder besteht. Die Volksbank Donau-Neckar war im Jahr 2000 als Zusammenschluss gebildet worden – maßgebliche Vorgänger hier waren unter anderem die Schwenninger Volksbank und die Volksbank Tuttlingen. 2016 erfolgte dann der große Zusammenschluss zwischen der Volksbank Donau-Neckar und der Volksbank Schwarzwald-Neckar (Schramberg) zur Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar und zuletzt 2024 die Fusion mit der Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank.