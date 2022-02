1 Dem Ortschaftsrat Höfendorf wird auf der Landstraße nach Hart zu schnell gefahren. Foto: Beiter

Weil bei der Fußgängerquerung an der Landstraße nach Hart in Höfendorf noch nie etwas passiert ist, soll dort keine weitere Temporeduzierung gelten. Der Ortschaftsrat kann dies nicht nachvollziehen.















Link kopiert

Rangendingen-Höfendorf - In Höfendorf beschäftigen den Ortschaftsrat seit längeren zwei Verkehrsangelegenheiten. Eine davon ist jetzt gelöst. Die Entscheidung bei der zweiten trieb den Räten ein wenig die Zornesfalten auf die Stirn.

Vorfahr für Panoramastraße

Eindeutig sei die Antwort im Falle der Vorfahrtsregelung in der Panoramastraße, unterrichtete Ortsvorsteher Gerd Beiter die Räte in der Sitzung am Donnerstag. Die dortigen Einbuchtungen seien untergeordnet und damit nicht Vorfahrtsberechtigt. Was bedeute, dass wer auf der Panoramastraße fahre, nicht anhalten müsse. Die beiden Einfahren würden zur Sicherheit jetzt aber ein Vorfahrt-Achten-Schild erhalten und eine Haltemarkierung bekommen, so Gerd Beiter.

Landesstraße nach Hart

Für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße in Richtung Hart auch ortsauswärts sehe die Straßenverkehrsbehörde in Hechingen allerdings "keine Notwendigkeit". Dort sei es bisher noch zu keinen "gesundheitsbedingten Unfällen" gekommen, sei der Gemeinde in einem Schreiben mitgeteilt worden. Die Stelle werde deshalb nicht als Gefahrenlage betrachtet.

Was der Ortschaftsrat allerdings ganz anders sieht. Der Rat fordert für die Stelle seit längerem eine Tempobeschränkung in beide Richtungen. Bisher gilt dieses nur, wer in den Ort hineinfährt.

Unverständnis über die Ausdrucksweise

Vor allem der Hinweis, dass bisher noch nichts passiert sei, stieß auf absolutes Unverständnis. "Muss denn erst etwas passieren", fragten sie etwas gereizt.

Auf Höhe des Alten Turnplatzes werde die Landstraße aus dem Neubaugebiet heraus oft von Fußgängern überquert, weiß man in Höfendorf. Außerdem sei die Stelle vor allem für die ortsauswärts fahrenden Fahrzeuge nicht übersichtlich, sodass es immer auch ein Risiko darstelle, dort die Fahrbahn zu überqueren. Gerade deshalb wäre es nach Ansicht des Rates sinnvoll, dort eine Geschwindigkeitsbeschränkung auszuweisen.

Nun hofft der Rat, dass wenigstens Warnschilder mit Hinweisen auf Fußgänger aufgestellt werden. Klarheit soll die für den auf den 28. April anberaumte Verkehrsschau bringen.