Keine Garantie auf Betreuung: So klappt’s mit dem Kitaplatz in Lahr

So klappt’s mit dem Kitaplatz in Lahr

1 Wer im September einen Betreuungsplatz für sein Kind möchte, kann diesen jetzt online anmelden. Foto: Anspach

Lahrer Eltern, die einen Kindergartenplatz für ihre Kinder für das Jahr 2024/25 möchten, können dies über die zentrale Vormerkung online anmelden. Dabei sind drei Wünsche möglich – eine Garantie auf eine Betreuung ist dies jedoch nicht.









Einen Kitaplatz für seine Kinder zu bekommen, ist in Lahr keine Selbstverständlichkeit. Etwa 455 Krippenplätze für die ein- bis dreijährigen Kinder und 1840 Kitaplätze gibt es derzeit, wie die Stadt im Oktober vorstellte. Das sind jedoch nicht genug, um die Nachfrage zu decken. Etwa 520 Kinder kämen in jedem Betreuungsjahr neu auf die Einrichtungen zu. Grundvoraussetzung für einen Betreuungsplatz ist eine korrekte Anmeldung. Wie dies funktioniert, stellt die Stadt Lahr in einer Pressemitteilung vor.