Keine Ganztagsschule: Kandern setzt auf flexible Betreuung

Der Anspruch auf Ganztagsangebote rückt näher und die Stadt prüft, wie sie bei der Kanderner Grundschule umgesetzt werden können. Der fehlende Bewegungsraum begrenzt die Optionen.
Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder schrittweise eingeführt, beginnend mit den Erstklässlern. Ab dem Schuljahr 2029/2030 soll dieser Anspruch für alle Grundschüler gelten.Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, plant die Kanderner Stadtverwaltung den Umbau ihrer Grundschulen. Zunächst wurde die Grundschule in Tannenkirch aufgrund ihres hohen Sanierungsbedarfs priorisiert, während die Kanderner Grundschule vorerst zurückgestellt wurde.