Keine Ganztagsschule: Kandern setzt auf flexible Betreuung

Der Anspruch auf Ganztagsangebote rückt näher und die Stadt prüft, wie sie bei der Kanderner Grundschule umgesetzt werden können. Der fehlende Bewegungsraum begrenzt die Optionen.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder schrittweise eingeführt, beginnend mit den Erstklässlern. Ab dem Schuljahr 2029/2030 soll dieser Anspruch für alle Grundschüler gelten.Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, plant die Kanderner Stadtverwaltung den Umbau ihrer Grundschulen. Zunächst wurde die Grundschule in Tannenkirch aufgrund ihres hohen Sanierungsbedarfs priorisiert, während die Kanderner Grundschule vorerst zurückgestellt wurde.

Mitte 2025 erhielt schließlich auch die Kanderner Grundschule eine Förderzusage des Bundes für den Ausbau. Die Fördersumme beträgt knapp 1,6 Millionen Euro. Allerdings steht die Verwaltung unter Zeitdruck: Planung, Genehmigung und Bau müssen bis Mitte 2029 abgeschlossen und abgerechnet sein.

Der Fahrplan ist eng – die Planung ist unter Zeitdruck

„Wir haben es lange nach hinten geschoben. Jetzt gab es die Förderung doch – dann sollten wir den Weg jetzt auch gehen“, sagte Bürgermeisterin Simone Penner.

Bei der Ausgestaltung standen zwei Modelle zur Auswahl: eine verbindliche Ganztagsschule mit kostenlosem Angebot oder eine Halbtagsschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung. Bei einer Umfrage von 2023 unter 250 Eltern hatte sich fast die Hälfte für die Ganztagsschule ausgesprochen. Aus der aktuellen Beschlussvorlage geht nun hervor, dass aufgrund von räumlichen Gegebenheiten – es geht dabei vor allem um den Bewegungsraum – in Kandern nur die flexible Nachmittagsbetreuung möglich sei. Dafür müsse zudem die Mensa ausgebaut werden.

Viele Eltern wollten klassische Ganztagsschule

Die Gesamtkosten für den Ausbau wurden im März 2024 auf knapp 2,3 Millionen Euro geschätzt. Um das Projekt finanzieren zu können, stellte die Stadt Anfang 2026 laut Beschlussvorlage zusätzlich einen Zuschussantrag beim Ausgleichstock. 500.000 Euro hat die Stadtverwaltung beantragt: „Bei der Frage, wie hoch man beim Zuschussantrag ansetzt, braucht es etwas Fingerspitzengefühl“, erklärte Kämmerer Benedikt Merkel. Mit einer Bewilligung rechnet er bis zum Sommer 2026 – allerdings könne dieser Zuschuss auch lediglich in Teilen gewährt werden.

Unsere Empfehlung für Sie Grundschule Tannenkirch Schulbetrieb zieht in den Sommerferien in Container um An der künftigen Lage der neuen Pelletheizung, die im Zuge des Ausbaus der Grundschule Tannenkirch installiert wird, gab es seitens des Ortschaftsrats viel Kritik.

Der nächste Schritt ist die Vergabe an vier verschiedene Planer. Es werden ein Architekturbüro, ein Haustechnikbüro, ein Elektroplanungsbüro und ein Tragwerksbüro gesucht. Für öffentliche Aufträge gibt es in der EU feste Wertgrenzen. Werden diese überschritten, und das ist in Kandern der Fall, ist ein klar strukturiertes Auswahlverfahren nach vorheriger öffentlicher europaweiter Ausschreibung erforderlich.

Die Stadt wird dabei nach Angaben der Verwaltung vom Büro kv-support unterstützt. Büro und Verwaltung bewerten nach einem festgelegten Regelkatalog alle Kandidaten. Die bestbewerteten Büros bilden das Planungsteam – und zwar ohne dass die Stadt noch ein abschließendes Verweigerungsrecht besäße. „Wir haben nicht die Option, nicht zu beauftragen“, sagte Penner.

Rat fordert Mitsprache – die ist aber kaum möglich

Sie sprach sich daher klar dafür aus, unmittelbar die Vergabe der vier Planungsleistungen zu beschließen – sodass nach der Vergabe kein weiterer Beschluss des Gemeinderats nötig ist.

Im Gemeinderat stieß das Vorgehen nicht bei allen auf Zustimmung. Doch die Bürgermeisterin machte deutlich, dass eine erneute Prüfung aller Kriterien „zu engmaschig“ wäre. Als Kompromiss schlug sie vor, jede Fraktion könne einen Vertreter in das begleitende Gremium entsenden. Auch aus dem Rat kam der Vorschlag, die Teilnahme offen zu gestalten: Wer Interesse habe, könne sich beteiligen.

Die Vorlage wurde vom Rat einstimmig beschlossen. Ergänzend zur Vorlage wurde festgehalten, dass die Termine des Verfahrens an den Gemeinderat weitergegeben werden. Zudem soll die Öffentlichkeit darüber informiert werden, welches Büro den Zuschlag erhält.