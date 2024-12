Keine Frauenärzte mehr: Hiobsbotschaft in Rottweil – Gynäkologisches Zentrum schließt

Hiobsbotschaft in Rottweil – Gynäkologisches Zentrum schließt

1 Die Versorgung mit Frauenärzten im Kreis Rottweil wird immer prekärer (Symbolbild) Foto: natali_mis - stock.adobe.com

Das ist eine richtig schlechte Nachricht für den Raum Rottweil: Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie in Rottweil schließt. Der Träger nennt Details, wie es für die Patientinnen weiter gehen soll.









„Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gynäkologie am Standort Rottweil wird aufgrund nicht nachbesetzbarer Kassenarztsitze zum 31. März 2025 geschlossen“, lautet die Mitteilung am Montagmittag. Ein Schlag für die Gesundheitsversorgung im Kreis Rottweil. Das bedeutet das endgültige Aus für die einst hoffnungsvoll gestartete Nachfolgeregelung der Frauenarztpraxis von Siegfried Riek in der Königstraße 27.