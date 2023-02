1 Noch stehen die Etagenbetten in der Ortenauhalle. Sie werden nun in nächster Zeit wieder abtransportiert. Darauf geschlafen hat niemand, die Notunterkunft für Flüchtlinge wurde nicht gebraucht. Foto: Baublies

Gute Nachrichten für den Lahrer Schul- und Vereinssport: Die Ortenauhalle steht künftig wieder zur Verfügung, denn dort werden nun doch keine Flüchtlinge einziehen. Die Möbel werden ausgeräumt.









Die Halle sei von Anfang an nur als Notunterkunft gedacht gewesen – und diese Not sei zum Glück nicht eingetreten, wie Landratsamt-Pressesprecher Kai Hockenjos im Gespräch mit unserer Redaktion erleichtert mitteilt. Zwar müsse der Kreis nach wie vor zahlreiche Flüchtlinge unterbringen. Doch das gelinge gerade, ohne dabei auf die Halle in Lahr zurückgreifen zu müssen. Zumal man den Ankömmlingen bessere Bedingungen bieten wolle, als es dort möglich gewesen wäre.