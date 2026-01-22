Keine Einkaufsmöglichkeit: Enzklösterle bekommt Geld für das Dorfladen-Projekt

Der Tante-M-Laden hat geschlossen, „Aarons rollender Supermarkt“ rollt derzeit auch nicht. So gibt es keinen Laden in Enzklösterle. Um das zu ändern, gibt es jetzt Fördergelder.
Die Gemeinde Enzklösterle hat eine Förderzusage aus dem Landesprogramm „Gut Beraten! – Beratungsgutscheine zur Förderung der Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg“ erhalten. Das Projekt „Dorfladen in Enzklösterle“ wurde vom Verein Allianz für Beteiligung in das Förderprogramm aufgenommen und wird mit bis zu 4000 Euro unterstützt.