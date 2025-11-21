Keine Dachsanierung nötig: Gemeinde löst Hitzeproblem in Wittelbacher Kita günstiger als gedacht

Arbeiten des Seelbacher Bauhofs an der Kita zeigen Erfolg. Die Verwaltung umgeht damit eine Sanierung des Dachs, die deutlich teurer geworden wäre.
Der Bauhof der Gemeinde Seelbach hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Verbesserungen an der Kindertagesstätte St. Elisabeth im Ortsteil Wittelbach umgesetzt. Die Maßnahmen entstanden in enger Abstimmung mit dem Träger, den Eltern sowie dem Ortschaftsrat und wurden nahezu vollständig nach deren Wünschen realisiert, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.