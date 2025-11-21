Keine Dachsanierung nötig: Gemeinde löst Hitzeproblem in Wittelbacher Kita günstiger als gedacht

Arbeiten des Seelbacher Bauhofs an der Kita zeigen Erfolg. Die Verwaltung umgeht damit eine Sanierung des Dachs, die deutlich teurer geworden wäre.

Der Bauhof der Gemeinde Seelbach hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Verbesserungen an der Kindertagesstätte St. Elisabeth im Ortsteil Wittelbach umgesetzt. Die Maßnahmen entstanden in enger Abstimmung mit dem Träger, den Eltern sowie dem Ortschaftsrat und wurden nahezu vollständig nach deren Wünschen realisiert, erklärt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Gemeinde hat 13 000 Euro in die Hand genommen Bereits vor der vergangenen Sommersaison sei durch eine externe Elektrofachfirma eine Klimaanlage installiert und in Betrieb genommen worden, sodass die Hitzeprobleme im oberen Betreuungsraum deutlich reduziert wurden. Vor der jüngsten Ortschaftsratssitzung verschafften sich Bürgermeister Michael Moser, Vertreter der Verwaltung, Ortsvorsteher Werner Göhrig, Mitglieder des Ortschaftsrats sowie Einrichtungsleiterin Frau Rappenegger-Striegel vor Ort ein Bild von den umgesetzten Maßnahmen. Dabei wurde deutlich, dass die Veränderungen den Alltag für Kinder und Personal spürbar erleichtern, so die Gemeinde weiter.

Folgende Arbeiten wurden vorgenommen: Die Dämmung der oberen Geschossdecke des oberen Betreuungsraums in Eigenleistung des Bauhofteams – „ein spürbarer Beitrag zu angenehmeren Temperaturen“, wie es in der Mitteilung heißt –, die Installation und Inbetriebnahme eines Klimageräts durch einen externen Elektriker, das nun einen zuverlässigen Temperaturausgleich an heißen Tagen biete sowie der Bau einer neuen Überdachung vor dem Kindergarten, die Regen- und Wetterschutz bietet sowie Platz für das Abstellen von Kinderwagen schaffe. In Planung befinde sich noch der Bau einer barrierefreien Rampe zur neuen Überdachung durch den Bauhof.

13.000 Euro Kosten

Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich laut Gemeinde auf rund 13 000 Euro. Durch die spürbaren Verbesserungen sei die ursprünglich vorgesehene, deutlich kostenintensivere Dachsanierung nicht mehr notwendig.

Bürgermeister Michael Moser freut sich über die Entwicklung: „Uns war wichtig, eine Lösung zu ermöglichen, die schnell umsetzbar ist, im Kostenrahmen bleibt und vor allem spürbare Verbesserungen für die Kinder und das Team bringt. Dank der engagierten Arbeit unseres Bau- und Umweltamts und besonders unseres Bauhofs wurde das erreicht: sichere, kühle Räume im Sommer und ein wettergeschützter Außenbereich.“

Ortsvorsteher bedankt sich für die Unterstützung

Ortsvorsteher Werner Göhrig ergänzt: „Ich freue mich über die pragmatische und schnelle Umsetzung. Der Kindergarten im Ortsteil Wittelbach ist damit noch besser aufgestellt und für die kommenden Jahre gut gerüstet. Im Namen des Ortschaftsrats danke ich allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit.“ Simon Grimm, Leiter des Bau- und Umweltamts, ist zufrieden: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit dem Kindergartenteam und dem Ortschaftsrat eine Lösung finden konnten, die sowohl hochwertig als auch wirtschaftlich ist. Die Maßnahmen konnten zügig umgesetzt werden und zeigen, was möglich ist, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen.“