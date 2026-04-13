Keine Chance gegen Payback: Bertelsmann beerdigt Deutschland-Card zum Jahresende

1 Bertelsmann will das Deutschland-Card Rabattprogramm einstellen, dessen Nutzerinnen und Nutzer unter anderem bei Esso Punkte sammeln können. (Archivbild) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa Bei den Rabattprogrammen war die Deutschland-Card lange Konkurrent des Marktführers Payback. Anfang 2025 wechselte Edeka zum größeren Anbieter. Nun zieht der Bertelsmann-Konzern den Stecker.







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München - Der Bertelsmann-Konzern stellt sein Rabattprogramm Deutschland-Card im Laufe dieses Jahres ein. Für die 90 Mitarbeiter sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden, wie Bertelsmann mitteilte. Spätestens zum 30. November soll die GmbH ihren Betrieb vollständig einstellen. Grund für die Einstellung ist demnach der "Verlust des mit Abstand größten Programmpartners" Anfang 2025, mit dem die Grundlage für das Geschäftsmodell entfallen sei. Zuvor hatte die "Lebensmittel-Zeitung" berichtet.